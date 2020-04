Babygirl Lisa vient pour Big Ed sur Instagram

Les stars de Fiancé de 90 jours sont connues pour se mettre dans leur propre comptoir de temps en temps. Cela fait un moment depuis la dernière grosse éruption entre Laura Jallai et Evelin Villegas et Corey Rathgeber, il semble donc que le moment était venu pour une nouvelle querelle. Cette fois, c’est «Babygirl» Lisa Hamme et «Big» Ed. Ed a récemment fait un commentaire sur Instagram qui a incité certains fans à hausser les sourcils. Ed s’est déclaré la star de la télé-réalité la plus authentique de l’histoire de la franchise, et “Babygirl” Lisa Hamme ne l’avait pas. Voici ce qui s’est passé.

Big Ed suggère qu’il est l’une des stars les plus authentiques des «90 Day Fiancé»

La star de 90 Day Fiancé Big Ed a été confrontée à de nombreuses critiques de la part des fans de la série après certaines de ses interactions avec Rose. Notamment, les fans ont appelé Ed pour avoir critiqué Rose en lui demandant de se raser les jambes, malgré sa propre apparition quotidienne ébouriffée dans la série.

De plus, certains fans ont eu l’impression que Big Ed était insensible à la situation de Rose et à son niveau de pauvreté. Lorsqu’il a rendu visite à Rose et à sa famille à leur domicile, il semblait constamment choqué par leur pauvreté et l’état de leur maison – et il n’a pas fait grand chose pour le masquer, le leur mentionnant souvent ou alors qu’ils étaient à portée de voix.

Malgré cette critique, Big Ed a également ses fans purs et durs. Maintenant, il suggère qu’il est l’une des stars les plus authentiques de la série après toute la haine qu’il a reçue.

Un fan a écrit à Big Ed sur Instagram: «Bravo à toi Ed. Certaines de ces personnes sont sacrément méchantes et ignorantes. »

Big Ed a répondu: «Je sais que je reçois un coup de pied, c’est tellement drôle. Voulez-vous entendre quelque chose d’encore plus drôle tous les haineux là-bas ont fait de moi la star de réalité la plus authentique de l’histoire de 90 Day Fiancé, recherchez-le en ligne. Que Dieu bénisse tout le monde Joyeuses Pâques je dois aller faire quelques vidéos. Tous mes amours. ”

Babygirl Lisa Hamme vient pour Big Ed

Une fois que sa compagne de 90 jours Fiancé, Babygirl Lisa Hamme, a eu vent de la revendication de Big Ed, elle n’était pas heureuse. Elle est allée sur Instagram pour essayer de dégonfler un peu l’ego d’Ed.

Lisa Hamme a écrit un long article sur Big Ed. Elle a écrit: «Ok BGL va sur soapbox pour une chaude ** minute @thisisbiged votre déclaration est vraiment un mythe parce que les vrais MVP sont les fans de toute production de 90 jours est vraiment un effort d’équipe pour divertir les fans, donc je suis sûr de ce que Je lis que les gens voient vraiment que c’est un effort d’équipe pour créer un record et que l’équipe de production vous a fait tout le chemin que nous sommes vus à la télévision, donc je vois où vous vous êtes perdu Ed personne n’est une célébrité instantanée parce que nous sommes apparus sur une émission de télévision essayons un séjour à la terre parce que les acteurs passés et présents sont une équipe ce n’est pas une personne singulière d’être comme vous le dites le plus réel Ed ok [sic]. “

Babygirl Lisa a révélé plus tard qu’Ed l’a bloquée sur Instagram suite à sa réponse à son commentaire.

Les fans de «90 Day Fiancé» réagissent au naissain

Les fans de 90 Day Fiancé ont eu différentes réactions aux commentaires d’Ed et à la réponse de Lisa Hamme. Un commentateur d’Instagram a déclaré: «Je frémis d’imaginer des fans désespérés se glisser dans les DM d’Ed, lui faisant croire qu’il est la star de la série. Il est le numéro un de la répulsion. “

Un autre a écrit: “Pourquoi n’aimez-vous pas le grand E, il a un cœur énorme et c’est un homme gentil.” Lisa Hamme et Big Ed sont des membres de la distribution qui divisent, il n’est donc pas surprenant que les fans aient des réactions opposées à la querelle.