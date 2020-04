Bachelor Nation se moque de regarder écouter votre cœur Première

Blâmer toutes ces commandes de séjour à la maison qui ont rendu les bonkers “Tiger King” un tel succès au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus. Blâmer tout ce qui fait que les gens ralentissent pour regarder les épaves de voitures. Blâmez la curiosité morbide ou la dévotion obsessionnelle. Peu importe ce que c’est, Nation célibataire eux-mêmes semblaient surpris par eux-mêmes alors qu’ils écoutaient la première de “Listen to Your Heart”.

C’est l’hybride de “Le célibataire” et “A Star Is Born” que personne n’a vu venir, demandé ou, très franchement, même voulu. Et pourtant nous y sommes, le voici et à quoi venons-nous de nous soumettre?

Encore pire (mieux?), Comme Chris Harrison révélé à ET que le réseau leur demande de voir s’ils peuvent étirer la série au-delà de son ordre initial de six épisodes, y compris une réunion spéciale Zoom-esque, qu’est-ce que nous ressentons? Excitation? Crainte? Les deux en même temps?

Comme la plupart des fans l’ont prédit, c’est vraiment l’une des choses les plus bizarres que nous ayons jamais vues sortir de cette franchise, et ils ont riffé aux Jeux olympiques avec “The Bachelor Winter Games” et son homologue estival évident.

Apparemment, les producteurs ont été inspirés par la chimie évidente entre les pistes “Star” Lady Gaga et Bradley Cooper pendant leur torride performance aux Oscars … mais les fans se demandent s’il n’y a peut-être pas d’autre inspiration. Peut-être quelque chose d’un peu plus près de chez moi. Peut-être que quelqu’un qui avait pratiquement un clone de lui-même marche sur “Listen to Your Heart.”

Bien que nous ne soyons qu’un épisode, Trevor Holmes s’est rapidement imposé comme le premier “méchant” de la saison, juste en étant là. C’est parce qu’il a immédiatement écouté le vainqueur en double de “Bachelorette” Hannah Brown, Jed Wyatt, qui n’a pas révélé qu’il avait une petite amie quand il s’est inscrit à l’émission et peut ou non l’avoir fait juste pour promouvoir sa carrière musicale.

Maintenant accordée, la musique fait partie de l’ADN de cette série, mais le changement de carrière audacieux (supposé) de Jed aurait-il pu également être une inspiration? Et est-il possible que Trevor ait su qu’il entrait en tant que sonnerie morte pour Jed quand il a choisi de porter une veste doublée de sherpa?

C’était trop pour Hannah et Jed – et même Tyler Cameron – qui ont tweeté leurs réactions intestinales en voyant Trevor. “Je suis déclenchée par tout ça”, Hannah tweeté, marquant Chris Harrison.

Son copain (amant?) Tyler a également appelé le style, tweeter, “Nous avons déjà vu comment ce look se révèle …” Après avoir entendu parler de la petite amie de Jed et des motifs possibles, Hannah l’a largué avant la finale en direct de sa saison et il est devenu l’un des candidats les plus détestés de la franchise “Bachelor” histoire.

Jed, cependant, a tout pris en main avec ses propres blagues sur le look et les aspirations musicales de Trevor.

Quelque chose dans ce nouveau spectacle semble familier. C’est peut-être la veste de Trevor, peut-être que ce sont toutes les guitares. Restez à l’écoute.

– Jed Wyatt (@jedwyattmusic) 14 avril 2020

Dire que le nouveau spectacle “semble familier” pourrait certainement être interprété comme Jed admettant qu’il est venu dans le spectacle pour sa carrière musicale, plutôt que de trouver l’amour et de gagner arrivé par accident, mais à ce moment-là, il était trop profond et donc il a proposé et allait de jouer un rôle avec lui pendant un certain temps, puis qui sait ce qui se serait passé, il s’est fait attraper et tout s’est effondré. Espérons que le nouveau spectacle ne soit pas si “familier”.

Tyler a même plaisanté en disant que Jed devrait obtenir des crédits de producteur pour être l’inspiration pour le nouveau spectacle.

Vraiment, cependant, ce n’est qu’un autre riff sur le format de type “Bachelor in Paradise”, uniquement avec un accent sur la musique. Les candidats sont soit des musiciens en herbe – salut, Jed! – ou quelque part impliqué dans l’industrie de la musique. Ils sont probablement là pour essayer de trouver l’amour avec des rendez-vous de style “Bachelor” tout en vivant ensemble dans un manoir pas-le-“Bachelor”.

Comme “Paradise”, il y a une répartition relativement égale entre les hommes et les femmes dans le manoir. Dans ce premier épisode, les femmes étaient légèrement plus nombreuses que nous avons rencontré les 20 premiers candidats, et donc à la fin de la nuit, quatre des hommes ont été envoyés emballer lors de la cérémonie des roses.

Vous voyez, des rythmes familiers, un montage maladroit, des introductions encore plus maladroites de concurrents, des courages trop agressifs et même un visage familier d’une autre série de réalité ABC – non, pas Jed Wyatt ou même quelqu’un de Bachelor Nation.

Au lieu de cela, c’était Trevor Holmes, le beau candidat “American Idol” qui avait certainement évanoui Katy Perry pendant son voyage dans cette émission. Et si sa beauté et son talent peuvent la transformer en ga-ga (voir ce que nous y avons fait?), Ce spectacle ne devrait pas poser de problème?

Est-ce une sorte de naufrage? Est-ce toujours convaincant d’une manière que nous ne pouvons pas refuser? Est-ce que tout est bon ou mauvais dans la franchise “The Bachelor”? Serons-nous de retour la semaine prochaine? La réponse est oui à toutes ces questions.

D’ici là, cependant, nous compatirons avec Bachelor Nation alors qu’ils traitent ce qu’ils viennent de voir et se demandent pourquoi ils regardent après se moquer de cette prémisse pendant si, si, si longtemps. Et nous les verrons tous la semaine prochaine.

Je sors malheureusement de l’hibernation #TheBachelor prématurément pour regarder #ListenToYourHeart … mais fais savoir qu’il a fallu un arrêt national pour me forcer la main. pic.twitter.com/lIjazYNeU7

– Pas un voleur de champagne 🥂 (@BackToBachelor) 13 avril 2020

Levez la main si vous regardez #ListenToYourHeart après avoir ri et vous en être moqué pendant les 3 derniers mois? #TheBachelorLTYH pic.twitter.com/qQBs7adyGQ

– brittni (@brittnialexandr) 14 avril 2020

Moi quand ils ont annoncé pour la première fois LTYH: Ce sont des déchets que je ne regarderai absolument

Moi ce soir: #ListenToYourHeart #TheBachelorLTYH pic.twitter.com/ZFnjB6VgOI

– Haley Bohman 💁🏼‍♀️ (@ haleynicole_123) 14 avril 2020

moi il y a 2 mois: eh je ne vais pas regarder #ListenToYourHeart

moi à mon vin maintenant: #TheBachelorLTYH pic.twitter.com/LqmeKt8EPP

– Sara Ann Sutton (@SaraAnn_Sutton) 14 avril 2020

Drapeau rouge numéro 1, le mec a volé la veste de Jed 🚩 #ListenToYourHeart #TheBachelorLTYH pic.twitter.com/yMx0DVhHoD

– Kayla (@KayGGlo) 14 avril 2020

Vous me dites donc que j’aurais pu attendre un an et que j’aimais vraiment venir à une exposition de baccalauréat pour une exposition ??

– Bachelor Fantake (@BachelorFantake) 14 avril 2020

un moment de silence pour le premier candidat non officiel #ListenToYourHeart # TheBachelorLTYH pic.twitter.com/wCOFnGdqZM

– La Bitchelorette (@Bitchelorette_) 14 avril 2020

Bachelor Nation: le truc de Jed était vraiment mauvais ne recommençons pas

Producteurs de licence: faisons un spectacle plein de Jeds # ListenToYourHeart #TheBachelorLTYH pic.twitter.com/IvCsEQai0j

– Lainey Bodenburg (@l_bodenburg) 14 avril 2020

vous ne pouvez pas me convaincre que les producteurs de #TheBachelorLTYH n’ont pas déclenché ce virus parce qu’ils savaient que personne ne regarderait #ListenToYourHeart en toute autre circonstance pic.twitter.com/J42yVw6IYr

– Publication de merde de baccalauréat (@ShitBachelor) 14 avril 2020

Tout le monde se prépare à regarder #ListenToYourHeart après avoir dit qu’il ne s’en approcherait pas il y a un mois pic.twitter.com/6wkxTBVNEt

– Bachelor Fantake (@BachelorFantake) 13 avril 2020

Je me prépare à vivre le tweet #TheBachelorLTYH parce que c’est la chose la plus excitante qui soit arrivée dans ma vie au cours du mois dernier #ListenToYourHeart pic.twitter.com/FfNtU1zpxa

– anna (@ annamarie_t16) 14 avril 2020

Mes pensées sur regarder #ListenToYourHeart

Moi avant moi après COVID: COVID: pic.twitter.com/bVWKJWZc7k

– Amanda Orr (@amandakokesh) 6 avril 2020

J’aime la façon dont nous avons vu dix minutes de lui jusqu’à présent, mais le Bachelor Nation a déjà déclaré Ryan un favori des fans et veut collectivement qu’il réussisse #ListenToYourHeart #TheBachelorLTYH #LTYH pic.twitter.com/I7dMmWIgm4

– Pizza And Whine (@ Pizzaandwhine1) 14 avril 2020

Quand Ryan a frappé cette première note #TheBachelorLTYH #ListenToYourHeart #LTYH pic.twitter.com/Nz0cecTVAt

– olivia (@oliviahightower) 14 avril 2020

protège mon garçon Ryan 🤧🤧🤧 #LTYH #TheBachelorLTYH #ListenToYourHeart pic.twitter.com/QvOcOjMT2v

– julia (@jkjjules) 14 avril 2020

Vous savez qu’un gars à la fête avec une guitare qui ruine immédiatement l’ambiance? Eh bien, #ListenToYourHeart n’est qu’une maison pleine de ces personnes seulement #TheBachelorLTYH pic.twitter.com/DjmFvPVu8v

– Lainey Bodenburg (@l_bodenburg) 14 avril 2020

ami: n’avez-vous pas dit que #ListenToYourHeart avait l’air stupide et que vous n’alliez pas le regarder ??

moi: #TheBachelorLTYH

pic.twitter.com/fnoYdiGQ8u

– réalité steph🌹 (@realitybysteph) 14 avril 2020

Ok, c’était à peu près aussi terrible que je le pensais, mais je vous verrai tous la semaine prochaine! en même temps au même endroit! #ListenToYourHeart #TheBachelorLTYH pic.twitter.com/Fs4dlQSjx2

– Publication de merde de baccalauréat (@ShitBachelor) 14 avril 2020

