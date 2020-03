Bad Bunny fait une déclaration puissante pour les droits des trans sur Jimmy Fallon

Bad Bunny, le chanteur de reggaeton de San Juan, Puerto, est né Rico Benito Antonio Martínez Ocasio. Le jeune musicien a écrit des chansons pendant les quarts de supermarché et mis ses morceaux sur SoundCloud. Après que DJ Luían ait remarqué son talent et signé l’artiste sur son label, Bad Bunny est devenu célèbre. L’année dernière, Bad Bunny a chanté sur le tube massivement populaire de «Cardi B» «I Like It». Le Los Angeles Times a rapporté que «en quelques années, Bad Bunny a refait du reggaeton». Mais récemment, Bad Bunny a fait une déclaration encore plus audacieuse. Dans l’émission de fin de soirée de Jimmy Fallon, la chanteuse a honoré les droits humains des personnes trans.

L’histoire derrière le chanteur portoricain Bad Bunny

Bad Bunny aux Latin GRAMMY Awards en 2018 | Denise Truscello / . pour LARAS

Quelle est la particularité de Bad Bunny? Sa «politique inclusive, sa mode bizarre et ses pièges de mauvaise humeur», soutient le Times, «[challenge] les normes stylistiques et sociales profondément enracinées du genre. »

Et il ne fait pas de mal aux fans: Bad Bunny est “l’un des artistes les plus diffusés sur terre”. La publication de LA a expliqué pourquoi c’était extrêmement impressionnant:

… il a ouvert de nouvelles voies sur le marché américain au sens large, produisant des succès phares avec Cardi B et Drake et jouant dans les plus grandes arènes du pays, le tout sans le soutien d’un grand label et tout en rappant presque exclusivement en espagnol.

Bad Bunny a même joué au dernier Super Bowl, avec Shakira et J.Lo.

“Au milieu de l’effondrement des genres de musique traditionnelle et de la demande mondiale croissante pour l’urbano – un terme générique qui inclut le reggaeton, le trap latin, le dancehall et le dembow”, a rapporté le LA Times, “tout le monde veut un morceau de Bad Bunny.”

Le nouvel album du chanteur de reggeaton sort le 29 février 2020

Le Times rapporte également que le prochain album de Bad Bunny «a une ambiance complètement différente».

“C’est un disque de fête rempli de tubes perreo twerkables”, écrivent-ils.

“J’ai tout changé”, a déclaré Bad Bunny au journal. «Quand les gens attendent quelque chose de moi, j’aime aller dans l’autre sens.»

Cela est aussi vrai pour les déclarations politiques de Bad Bunny que pour sa musique. Bad Bunny a toujours utilisé sa plate-forme pour l’activisme et pour élever la voix des personnes mal desservies. Le Los Angeles Times écrit:

L’année dernière, il a dirigé des manifestations à Porto Rico appelant le gouverneur de l’île à démissionner – et ses attitudes envers le sexe et la sexualité. Sur les réseaux sociaux, il a chanté les louanges des femmes qui ne se rasent pas les poils, a critiqué un salon de manucure espagnol qui lui a interdit l’entrée et a appelé la star du reggaeton Don Omar pour avoir fait des commentaires anti-gay.

“L’homophobie de nos jours?” Bad Bunny a tweeté une fois. “Comme c’est embarrassant, mec.”

Bad Bunny a utilisé la plate-forme de «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» pour diffuser son message

Le musicien des Caraïbes a chanté certaines de ses chansons dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon le 27 février 2020. Pour sa performance, Bad Bunny a décidé de faire une déclaration audacieuse – une déclaration avec laquelle de nombreux Américains pourraient ne pas encore être complètement à l’aise.

Bad Bunny a décidé d’honorer la vie (et la fin tragique) de Neulisa Luciano Ruiz, une femme transgenre de 27 ans à Porto Rico qui a été tuée au début du mois. Ruiz avait utilisé des toilettes pour femmes dans un McDonald’s et a été mortellement puni pour cela.

Pour son ensemble Jimmy Fallon, Bad Bunny a enfilé une jupe, ainsi qu’un sweat-shirt qui disait: «Mataron a Alexa. Pas un un hombre con falda. ” En anglais, cela se lit comme suit: «Ils ont tué Alexa. Pas un homme en jupe. ”

Bad Bunny se produit le 27 février 2020 au The Tonight Show avec Jimmy Fallon | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

C’était surtout Twitter pour souligner le lien entre le sweat de Bad Bunny et la couverture médiatique portoricaine de la tragédie. Dans leurs reportages sur cet horrible crime, de nombreux journaux et autres médias portoricains ont qualifié Ruiz d ‘«homme habillé en femme».

Bad Bunny a rappelé à tous ceux qui regardaient que la femme trans décédée était avant tout une femme. Faire référence à une personne trans comme à un homme vêtu de vêtements pour femmes n’est ni approprié ni exact. Deuxièmement, elle avait un nom.

Un fan a tweeté pourquoi le message du chanteur portoricain était si important: “Alexa a longtemps été ridiculisée en ligne dans la vie et apparemment ses derniers moments ont également été enregistrés alors que ses meurtriers riaient.” Vraiment écoeurant.

La performance de Bad Bunny concerne les vies trans, pas lui, nous rappelle Twitter

Cependant, certains fans n’étaient pas contents que la réponse aux nouvelles soit devenue plus à propos de Bad Bunny que l’histoire de Ruiz.

Un rassemblement à l’extérieur du Stonewall Inn à New York 2017 exigeant de maintenir la protection des personnes transgenres et non conformes au genre | KENA BETANCUR / . via .

“Je ne suis pas à l’aise avec la façon dont cela est devenu pour lui et je suis devenu plus amoureux de lui quand il s’agit de mettre en lumière elle et les animaux qui lui ont coûté la vie innocente”, ont-ils déploré.

Le tweeter a rappelé à leurs abonnés le vrai message que Bad Bunny a tenté d’envoyer «l’alliance ne concerne pas les cookies et les tapotements dans le dos. Il s’agit d’amplifier les voix des personnes opprimées. “