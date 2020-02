Bad Bunny «prêt à jouer lors de la mi-temps du Super Bowl»

2020-02-02 11:30:05

Un rapport a affirmé que Bad Bunny apparaîtra lors de la mi-temps du Super Bowl à Miami.

Shakira et Jennifer Lopez auraient été rejointes sur scène par Bad Bunny lors de leur spectacle à la mi-temps du Super Bowl.

La chanteuse de 43 ans et Jennifer, 50 ans, devraient jouer le spectacle à la mi-temps très en vogue au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, où ils pourraient être rejoints par la star du reggaeton et J Balvin.

Bad Bunny rejoindra Shakira lors de sa performance à Miami, selon la rubrique Page Six du journal New York Post, qui rapporte que J Balvin fera également une apparition lors de l’émission à mi-temps.

De plus, Demi Lovato interprétera l’hymne national américain lors de l’événement sportif phare.

La spéculation intervient peu de temps après que Shakira a promis de célébrer “la vie et la diversité” avec le spectacle à mi-temps.

La chanteuse “ Hips Don’t Lie ” et Jennifer Lopez monteront sur scène pendant le match phare de la NFL et le couple prévoit d’honorer le regretté Kobe Bryant, ainsi que d’embrasser un éventail de cultures et de célébrations.

Elle a dit: “La vie est si fragile. Et c’est pourquoi nous devons vivre chaque instant aussi intensément que possible. Et je pense que nous nous souviendrons tous de Kobe dimanche.

“Et nous célébrerons la vie et la diversité dans ce pays. Je suis sûr qu’il sera très fier de voir le message que nous allons essayer de transmettre sur scène.”

La chanteuse pop en tête des classements estime qu’elle et Jennifer “redéfinissent les paradigmes sur l’âge, la race, l’arrière-plan”.

Elle a expliqué: “Peu importe d’où vous venez, quel âge vous avez ou d’où vous venez, ce qui compte, c’est le message et ce que vous avez à dire. Nous avons beaucoup à dire.”

Mots clés: Shakira, Bad Bunny, Jennifer Lopez

