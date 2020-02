Bande-annonce de Candyman: Nia DaCosta et Jordan Peele redonnent vie à l’icône de l’horreur

Dire son nom dans un miroir cinq fois ne fait couler le sang et il semble que, 28 ans plus tard, personne n’a appris cette leçon très importante.

Jeudi, Universal Pictures a sorti la première bande-annonce complète de sa “suite spirituelle” à “Candyman”, le classique de l’horreur de 1992 mettant en vedette Tony Todd dans le rôle du tueur titulaire et accrocheur.

L’original a joué Todd comme le fantôme vengeur d’un esclave qui s’est fait amputer la main avant d’être couvert de miel et piqué à mort par les abeilles pour avoir aimé une femme blanche. Le projet de logement Cabrini Green à Chicago a été le site de sa mort, qui est devenue une légende urbaine.

Dire son nom cinq fois dans un miroir inviterait sa présence et, presque toujours, se terminerait par la mort de celui qui l’a dit. Réalisé par Nia DaCosta et écrit et produit par Jordan Peele, le nouveau film se déroule dans “l’actualité, une décennie après que la dernière des tours Cabrini a été démolie” en raison de l’embourgeoisement.

Étoile Yahya Abdul-Mateen II incarne un artiste nu Anthony McCoy dans cette suite, un nom qui devrait être familier aux fans de la série. Dans l’original, Vanessa A. Williams jouait une résidente de Cabrini Green nommée Ann-Marie McCoy, dont le petit garçon Anthony a été kidnappé par le tueur en titre et sauvé via Helen de Virginia Madsen se donnant à Candyman.

En cela, Anthony est maintenant adulte et un artiste visuel qui vit dans les nouveaux lofts de luxe à Cabrini. “Soucieux de maintenir son statut dans le monde de l’art de Chicago, Anthony commence à explorer ces détails macabres dans son atelier comme un grain frais pour les peintures, ouvrant inconsciemment une porte vers un passé complexe qui dévoile sa propre raison et déclenche une vague de violence terrifiante virale qui le met sur une trajectoire de collision avec le destin “, lit un communiqué de presse.

La séquence montre un groupe d’adolescents osant dire son nom, seulement pour rencontrer un désastre. “Je pense que j’ai fait une erreur, je l’ai ramené”, explique le personnage d’Abdul-Mateen, qui voit des visions de lui-même enfiler le manteau et le crochet du tueur, avant qu’un montage d’attaques ne soit montré.

Notre partie préférée: la version effrayante de “Say My Name” de Destiny’s Child qui joue tout au long du teaser. Brillant.

Colman Domingo et Teyona Parris jouent également le rôle principal dans le film, qui devrait impliquer Tony Todd d’une manière ou d’une autre. Vanessa A. Williams reprend également son rôle d’Ann-Marie.

Le nouveau film s’ouvre le 12 juin 2020.