Bande-annonce en spirale: Chris Rock et Samuel L. Jackson dans un nouveau film de scie

Il y a un nouveau film “Saw” en cours, mais celui-ci ne ressemble à rien de ce qui l’a précédé.

Mercredi matin, Lionsgate a sorti le premier trailer de “Spiral: From the Book of Saw”, une suite mettant en vedette Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella et Marisol Nichols.

L’aperçu commence assez innocemment, avec deux partenaires discutant de leurs proches avant de recevoir un appel au sujet d’un officier. Cela les mène à l’une des premières victimes de cette nouvelle vague de tueries, une vague qui semble viser les flics.

“Cette merde va aller vite sur le côté”, s’exclame Jackson dans la bande-annonce. “Tu veux jouer à des jeux de mère?”

De là, nous obtenons des clichés de l’un des pièges de la marque, avant que la bande-annonce ne se termine par un aperçu de Rock menotté, avec une scie à portée de main. Oui, nous ne voulons pas savoir comment cela se termine.

Ci-dessous le synopsis officiel de l’intrigue. “Spiral”, réalisé par Darren Lynn Bousman, sortira en salles le 15 mai 2020.

Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue dans SPIRAL, le nouveau chapitre terrifiant du livre de SAW. Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Samuel L. Jackson), le détective impudent Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) se chargent d’une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement ceux de la ville. horrible passé. Pris au piège sans le savoir dans un mystère qui s’approfondit, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.