Bar Refaeli accueille un troisième enfant

Bar Refaeli a donné naissance à son troisième enfant, un frère pour Elle, deux ans, et Liv, trois ans.

Bar Refaeli a accueilli son troisième enfant.

Le mannequin de 34 ans a donné naissance à son troisième enfant et à celui de son mari, Adi Ezra – un frère pour Elle, deux ans, et Liv, trois ans – et s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager les informations.

Elle a écrit sur Instagram: “Voici à quoi ressemble le vrai GLAM … 3ème bébé en 3,5 ans … #FamilyIsEverything … La vie est belle (sic)”

Bar ou Adi n’ont pas encore révélé si le bébé était un garçon ou une fille ou quoi que ce soit sur le moment où le petit est arrivé et combien il pesait.

Bar a annoncé qu’elle attendait son troisième enfant en juin de l’année dernière.

Le mannequin et présentateur israélien a révélé la bonne nouvelle en hébreu, le clip commençant par l’animatrice de télévision Assi Azar faisant semblant de devenir le visage de la gamme de lunettes de la beauté blonde, Carolina Lemk, avant de laisser tomber les nouvelles de bébé.

La publication affirme qu’elle dit “Je suis enceinte” dans sa langue, et Assi réagit: “N’était-elle pas enceinte il y a une seconde? Je suis si heureuse pour elle – si c’est vrai. Elle a l’air un peu enceinte, elle le fait Pourquoi a-t-elle besoin de trois enfants de toute façon? ”

La série de grossesses de Bar n’a pas autant surpris ses fans qu’elle a déjà admis son désir d’avoir des enfants.

La beauté brune avait dit peu de temps avant de devenir mère pour la première fois: “J’adorerais avoir des enfants bientôt. Nous avons toujours l’impression d’avoir besoin de plus de temps pour nous mais je pense que ce sentiment ne disparaîtra jamais. pour les enfants bientôt, j’espère.

“Je ne pense pas que le mariage devrait [change a relationship]. Je crois que les gens choisissent de se marier parce qu’ils sont heureux de leur vie ensemble, alors pourquoi changerions-nous quelque chose? Je ne m’y attendais pas – j’ai toujours pensé que ce serait la même chose que la veille du mariage – mais vous ressentez une étincelle d’engagement supplémentaire lorsque vous appelez quelqu’un votre «mari». “

