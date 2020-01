Bar Refaeli accueille un troisième enfant avec Adi Ezra: «La vie est belle»

Félicitations pour Bar Refaeli et son mari Adi Ezra!

Le mannequin s’est rendu sur Instagram pour annoncer une nouvelle édition à leur famille samedi, révélant que le couple heureux a accueilli un frère pour leurs filles Elle, deux ans, et Liv, trois ans.

“Voilà à quoi ressemble le vrai GLAM”, a écrit la femme de 34 ans aux côtés d’une photo d’elle-même souriante alors qu’elle portait une blouse d’hôpital dans une maternité. “3e bébé en 3,5 ans. 🐣🐣🐣 #FamilyIsEverything La vie est belle ♥ ️”

La beauté israélienne n’a pas encore partagé de détails sur le sexe ou le nom du bébé.

Bar a annoncé sa grossesse pour la première fois dans une adorable vidéo postée sur Instagram de son amie Assi Azar le 20 juin. Après avoir dit à l’animatrice qu’elle attendait, il a plaisanté: “N’était-elle pas enceinte il y a une seconde? Je suis si heureux pour elle – si c’est vrai. Elle a l’air un peu enceinte, elle le fait. Pourquoi a-t-elle besoin de trois enfants de toute façon? “

Et il pourrait y avoir des tykes plus précieux sur le chemin, comme Bar a récemment exprimé son désir d’une plus grande couvée.

“Je pense que ce sera une décennie de famille – je viens d’une famille de quatre enfants. Beaucoup de mamans pourraient lire ceci et penser,” Ouais, essayez d’en avoir un d’abord. ” J’espère que j’aurai une grande famille, mais je le prendrai un par un “, a-t-elle déclaré. salut! magazine.

Le vétéran de Sports Illustrated Swimsuit Edition – qui a daté Leonardo DiCaprio de 2005 à 2009 – a fait le lien avec l’homme d’affaires Ezra, 44 ans, en septembre 2015 à Haïfa, en Israël, au Carmel Forest Spa Resort.

Elle était auparavant mariée à Arik Weinstein.

