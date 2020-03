Barack Obama partage un effrayant simulateur d’infection à coronavirus

Barack Obama veut que vous vous engagiez dans une distanciation sociale, et il vous dira pourquoi.

L’ancien président a été l’un des nombreux à partager un simulateur d’infection effrayant au cours du week-end, qui a montré à quelle vitesse le coronavirus peut se propager s’il n’est pas contrôlé.

“Regardez ça”, a écrit Obama. “Cela montre pourquoi nous devrions tous faire ce qu’il faut et rester à la maison dans toute la mesure du possible. Nous pouvons tous contribuer à ralentir la propagation du virus, en protégeant les personnes âgées, les personnes vulnérables et les autres.”

Publié par The Washington Post, il trace une courbe d’infection de la population selon quatre scénarios différents: libre pour tous, quarantaine forcée, distanciation sociale modérée, distanciation sociale extensive.

Les simulations sont générées de manière aléatoire et complètement uniques pour chaque personne qui les consulte.

Ils montrent une boîte, représentant une ville de 200, avec 199 points bleus «sains» et un brun «malade». Alors que les points sont laissés à se déplacer de façon aléatoire, regardez à quelle vitesse un point brun s’infecte mutuellement dans la boîte, chaque bosse propageant le virus de la “ simulite ” de manière exponentielle.

“Notre ville de simulation est petite – de la taille de Whittier, en Alaska – donc la simulite a pu se propager rapidement à l’ensemble de la population”, prévient l’article. “Dans un pays comme les États-Unis, avec ses 330 millions d’habitants, la courbe pourrait se creuser pendant longtemps avant de commencer à ralentir”.

La seconde simulation propose une quarantaine forcée – comme celle imposée à l’épicentre de Wuhan, en Chine. Dans cette simulation, un quart de la population est confinée au patient zéro, qui les infecte rapidement tous … mais alors un écart dans le mur apparaît, et les personnes infectées commencent lentement à fuir, avant d’infecter à nouveau tout le monde avec une vitesse discordante .

“Oups! Comme les experts de la santé s’y attendraient, il s’est avéré impossible d’isoler complètement la population malade des personnes en bonne santé”, souligne l’article.

Une troisième simulation montre une distance sociale modérée, dans laquelle 75% des points restent immobiles, tandis que seulement 25 se déplacent, y compris le patient zéro, et la différence dans le taux d’infection est flagrante.

La simulation finale montre ce qui se passe lorsqu’une personne sur huit seulement se déplace; même ceux qui maîtrisent le mieux les mathématiques verront pourquoi il est important de maintenir une distance sociale pendant l’épidémie actuelle.

Malheureusement, il existe des différences entre la simulite et le coronavirus. Les patients atteints de simulite ne peuvent pas être réinfectés une fois guéris; et tout le monde finit par se remettre de la simulite. Certains patients COVID-19 ont contracté le virus à deux reprises; tandis que huit pour cent de tous les cas résolus ont entraîné la mort.

“La simulite n’est pas covid-19, et ces simulations simplifient considérablement la complexité de la vie réelle”, a averti l’auteur. “Pourtant, tout comme Simulitis s’est propagée à travers les réseaux de balles rebondissantes sur votre écran, Covid-19 se propage à travers nos réseaux humains – à travers nos communautés, nos lieux de travail, nos villes, nos familles. Et, comme une balle rebondissante sur l’écran, le comportement d’une seule personne peut provoquer des effets d’entraînement qui touchent des personnes éloignées. “

Jusqu’à présent, il y a eu plus de 175 000 cas de coronavirus dans le monde et plus de 6 700 décès.

