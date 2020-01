Barack Obama rend hommage à Kobe Bryant: «Michele et moi envoyons amour et prières»

Ancien président Barack Obama a présenté ses condoléances à Kobe Bryant’s famille au milieu de la nouvelle choquante de sa mort dimanche.

La légende de la NBA est décédée aux côtés de sa fille de 13 ans, Gianna, et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, selon TMZ.

Obama s’est rendu sur Twitter pour partager son hommage au vétéran des Lakers de 41 ans, comme il l’a écrit: “Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant un jour impensable. “

Bryant laisse dans le deuil son épouse Vanessa et les trois autres enfants du couple; Natalia, Bianca et Capri.

Obama était célèbre pour son amour du basket-ball et a noué une amitié avec Bryant – considéré comme l’un des plus grands de tous les temps du sport – qui a souvent visité la Maison Blanche.

Le 18-fois NBA All-Star s’est rendu dans la capitale nationale en 2015 alors que sa carrière en NBA déclinait et qu’Obama quittait son mandat de leader du monde libre.

“Lui et Obama ont longuement parlé de la fin des chapitres actuels de leur vie”, selon Politico.

Et l’amour était une voie à double sens, alors que Bryant déplorait la perte du politicien influent.

“Il a sensibilisé politiquement les vestiaires”, a expliqué M. Bryant à la publication de l’époque. “Les conversations ont changé. De toute évidence, maintenant avec la violence que nous voyons à travers le pays, c’est quelque chose que les athlètes comprennent de plus en plus. Il était rare. Il nous manque tous dans une certaine mesure.”

La même année, Bryant a lancé sa nouvelle chaussure Nike, Kobe X Elite “Commander”, qui a été inspirée par la relation étroite de la star avec le président.

“Kobe a longtemps admiré le commandant en chef, et pas seulement à cause de son jeu de cerceaux”, a déclaré Nike dans un communiqué. “Cette collection unique symbolise l’influence du président sur Kobe avec des couleurs inspirées de son lycée d’Honolulu.”

Les hommages continuent à affluer d’athlètes, de musiciens et de célébrités. Le coéquipier et ami de longue date de Bryant, Shaquille O’Neal, a écrit: “Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse maintenant avec ce moment tragique et triste de perdre mon ami, mon frère, mon partenaire pour remporter des championnats, mon mec et mon pote. Je t’aime mon frère et tu nous manqueras. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. IM MALADE MAINTENANT! “

Lisez l’amour et le soutien partagés en ligne ICI.

