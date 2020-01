Barbara Broccoli: le prochain acteur de James Bond sera un homme, mais pourrait être «de n’importe quelle couleur»

2020-01-15 19:00:06

La productrice de James Bond, Barbara Broccoli, a confirmé que la prochaine star à jouer le rôle sera un homme, mais pourrait être “de n’importe quelle couleur”.

La productrice de James Bond, Barbara Broccoli, a confirmé que la prochaine star à jouer le rôle sera un homme, mais pourrait être “de n’importe quelle couleur”.

Le producteur de 59 ans sera chargé de trouver un nouvel acteur pour jouer le rôle de l’espion suave lorsque la star actuelle Daniel Craig quittera son poste après la sortie de “ No Time To Die ” – sa cinquième et dernière sortie – en avril.

Et après que des rumeurs ont tourbillonné pendant de nombreux mois sur la possibilité qu’un acteur noir ou une star féminine prenne les rênes, Barbara a maintenant confirmé qu’elle continuerait à incarner des hommes dans le rôle.

Cependant, elle n’a pas exclu l’idée de lancer une personne de couleur.

S’adressant à Variety, elle a déclaré: “Il peut être de n’importe quelle couleur, mais il est un homme. Je pense que nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes – des personnages féminins forts. Je ne suis pas particulièrement intéressée à prendre un personnage masculin et à avoir une femme. jouer. Je pense que les femmes sont beaucoup plus intéressantes que cela. ”

Son confrère producteur Michael G. Wilson a fait écho à ses commentaires, ajoutant que bien que James Bond soit “de Grande-Bretagne”, le pays est “un endroit très diversifié”.

Il a expliqué: “Vous le considérez comme venant de Grande-Bretagne ou du Commonwealth, mais la Grande-Bretagne est un endroit très diversifié.”

Pendant ce temps, il a été récemment rapporté que James Norton – qui est surtout connu pour avoir joué dans des séries télévisées britanniques, notamment «Happy Valley», «McMafia» et «Grantchester» – pourrait être le prochain 007.

Une source a déclaré: “De nombreuses réunions et lectures secrètes de scripts d’écureuils ont eu lieu à la fin de l’année dernière.

“James a toujours été dans le coup mais jusqu’à il y a quatre mois, il n’y avait aucun mouvement concret.

“Les producteurs voulaient un Britannique et James tique toutes les cases – grand, attaché, en bonne forme physique et, bien sûr, il a fière allure dans une veste de dîner.

“James a tourné dans le nord de l’État de New York au cours des derniers mois, mais il était récemment en fête, avec l’un de ses gangs disant ouvertement aux fêtards que son compagnon était le nouveau James Bond.”

Aux côtés de James, des acteurs comme Idris Elba et Richard Madden ont également vu leurs noms encercler le rôle, et on pense qu’une annonce sera faite après que “ No Time To Die ” aura terminé sa diffusion sur grand écran.

Mots clés: Barbara Broccoli, Daniel Craig, Michael G. Wilson, James Norton, Richard Madden, Idris Elba

Retour au flux

.