Barbara Corcoran de “ Shark Tank ” déclare qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un mythe

Barbara Corcoran de Shark Tank d’ABC en sait beaucoup sur l’équilibre. Entre son empire immobilier, la téléréalité, diverses apparitions lors d’événements et la vie de famille avec son mari et ses deux enfants, Corcoran a une assiette pleine.

Au fil des ans, la star de Shark Tank a déclaré qu’il était impossible d’atteindre l’équilibre parfait entre le travail et la maison. Elle a appris à adopter une approche différente lorsqu’elle s’efforce de trouver un équilibre entre sa famille et sa carrière.

«Shark Tank’s» Barbara Corcoran | Michael Kovac / . pour Sony Pictures Television

La maternité a nécessité un changement

Corcoran a construit son empire immobilier à partir de zéro avec un prêt de 1 000 $, puis l’a vendu 66 millions de dollars en 2001, selon CNBC. Lorsqu’elle a lancé son entreprise, Corcoran a constaté que la direction venait naturellement. «Je me suis mise à la gestion comme un canard à l’eau», a-t-elle déclaré. “C’était dans mon sang.”

Maintenant, la mère de deux enfants – Tom, 25 ans, et Katie, 14 ans – Corcoran a précédemment partagé que la naissance de son fils et les exigences de la maternité l’ont motivée à vendre The Corcoran Group.

“Tous mes meilleurs vendeurs [at the Corcoran Group] étaient des boulots et j’étais leur mère et leur psy. Ils avaient constamment besoin de moi. Au moment où j’ai eu mon fils, j’ai réalisé que je ne pouvais pas être la meilleure des deux », a-t-elle déclaré à The Cut en 2018.« J’avais un bébé, j’allaitais et j’avais 46 ans, j’étais donc une vieille maman. J’ai commencé à penser, comment sortir? “

Corcoran a partagé que si elle n’avait pas eu d’enfants plus tard dans la vie, elle n’aurait pas eu l’occasion de lancer son empire. «Vous savez avec le recul, si j’avais eu des enfants plus tôt, je n’aurais jamais pu construire le groupe Corcoran. Tu es trop divisée », a-t-elle dit. «Je mets 500 pour cent dans mes vendeurs; c’étaient les reines et les rois de l’univers… Je les adorais, et ils m’adoraient en retour, et c’est pourquoi nous avons si bien réussi à la fin. Mais une fois que mon fils est entré dans l’équation, je savais que je ne pouvais pas faire les deux. “

Un objectif inaccessible

En couvrant précédemment le sujet de l’équilibre vie-travail toujours insaisissable sur son podcast iHeartRadio, «Business Unusual», Corcoran a déclaré qu’elle ne pensait pas que ce soit possible. “Cela n’existe tout simplement pas”, a-t-elle déclaré à propos de l’idée, selon CNBC. “Je l’ai cherché pendant les 40 premières années de ma vie, puis j’ai abandonné – et je suis beaucoup plus heureux pour cela.”

La star de la réalité estime que les besoins sur le front du travail et de la maison peuvent être trop difficiles à répondre de manière cohérente sans finalement prendre du retard d’un côté.

“C’est comme courir après le Saint-Graal”, a-t-elle dit. “Comment ressentez-vous un sentiment de contrôle, comme si vous n’êtes pas tiré et séparé? Vous avez votre famille à la maison… [and] vous avez votre famille au travail – vos collègues, les personnes qui relèvent de vous – vous voulez prendre soin d’eux [all]. “

L’art de compartimenter

Malgré son horaire exigeant tant sur le plan personnel que professionnel, Corcoran a finalement découvert ce qui lui convenait le mieux. «J’ai trouvé que la meilleure façon de jongler avec les responsabilités était de diviser clairement mon attention et mon temps entre le travail et la maison», a-t-elle déclaré. “Donc, quand je suis au travail, mon mari, Bill, n’oserait pas m’appeler et les enfants n’appellent pas à moins qu’ils ne meurent.”

La même règle s’applique à ses collègues quand elle entre chez elle. «Les téléphones et les e-mails d’aujourd’hui sont d’énormes distractions», a déclaré Corcoran. “Et donc quand je rentre chez moi, je branche mon téléphone dans le couloir et je ne le touche pas avant de sortir le matin. Je donne alors à mes enfants et à mon mari 150% de mon temps. »

Bien que la magnat de l’immobilier ait réussi dans cette méthode, elle admet qu’elle n’est jamais parfaite et que sa stratégie peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Maintenant, avec une adolescente à la maison, Corcoran voit à quel point il est difficile d’être une maman qui travaille dans le climat professionnel actuel.

“C’est beaucoup plus difficile. Ici, je suis à nouveau en affaires pour moi-même et pire encore, étant le talent – je suis donc la vendeuse et la gérante, et j’ai une jeune fille », a-t-elle déclaré. «Je n’ai jamais l’impression d’en faire assez pour elle. Je me devine tous les jours de la semaine. »

L’investisseur Shark Tank a réalisé que, où qu’elle se trouve, c’est là que son énergie et sa concentration doivent être données. «Je veux élever deux enfants forts et une entreprise qui fait une différence et qui est extrêmement rentable», a expliqué Corcoran. «Maintenant que je sais que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée n’existera jamais parce qu’ils attirent tous les deux la même personne pour attirer l’attention – moi – je m’efforce d’être présent à 100% avec ma famille et mes amis lorsque je suis avec eux et à 100% présent lorsque je suis bousculé au travail. “

La stratégie de Corcoran vaut vraiment la peine d’être essayée!