Barefoot Contessa Ina Garten veut aider cette saison des fêtes avec ce dîner à l'avance

Après avoir écrit neuf livres de cuisine et joué dans sa propre émission de cuisine pendant plus d'une décennie, Pieds nus Contessa la star Ina Garten sait comment organiser et préparer un incroyable dîner de vacances. Pour cette année, le célèbre chef veut aider ses disciples à préparer un festin de vacances que leur famille n'oubliera jamais – et tout cela vient de son livre de cuisine, Prenez de l'avance. Voici un aperçu des meilleurs conseils de Garten pour organiser la fête de Noël parfaite sans maux de tête de dernière minute.

Pieds nus Contessa Ina Garten | Photo de Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Conseils de planification

Pour commencer, Ina Garten conseille aux gens de commencer à penser à

la fête des fêtes au moins une semaine à l'avance. Environ une semaine avant le grand

repas, notez un plan pour toute la fête, y compris les jours précédant

le dîner.

Cela devrait inclure une courte liste d'épicerie d'articles pour la purée de chou-fleur et de carotte de Garten, la sauce, la dinde, le pouding au pain, le sauté de blettes et les martinis aux canneberges. Toutes ces recettes sont incluses dans le livre de cuisine Contessa aux pieds nus de Garten, Prenez de l'avance.

Vous pouvez également inclure une chronologie lorsque vous prévoyez de faire

des choses qui peuvent être réfrigérées tout au long de la semaine.

Planifier à l'avance comme cela réduira le stress et vous permettra d'être

entièrement préparé pour l'arrivée de vos invités. Parce que tous ces plats peuvent être

préparé à l'avance, il vous permet également de vous mêler le jour J.

Se préparer à l'avance

Environ une semaine loin du gros repas, faites la base de sauce et

le coller au frigo pour plus tard. Ce sera utilisé pour garnir la dinde une fois

est fait.

Quatre jours avant la fête, terminer le chou-fleur et la carotte

réduire en purée et réfrigérer. Le lendemain, assurez-vous d'avoir tout pour

le réglage de la table (si vous n'utilisez pas la table toute la semaine, allez-y

et configurez-le maintenant).

Deux jours dehors, commencez à saumurer la dinde et à faire le pain

pudding. Avec une seule journée restante, faire sauter la bette à carde et la ranger dans le

frigo.

Le jour de la grande fête, faites rôtir la dinde et faites le

touche finale à la sauce. Une fois cuit, trancher la viande et verser le

sauce sur le dessus. Avant de servir, réchauffez les différents côtés, y compris la carotte

la purée et la bette à carde, ainsi que tous les autres plats que vous prévoyez de servir.

Les conseils d'Ina Garten pour les apéritifs

En ce qui concerne les apéritifs, Ina Garten a une excellente recette pour

martinis aux canneberges, qui sont généralement servis avec de la bruschetta et sautés

bettes. Vous pouvez préparer tous ces ingrédients en utilisant les recettes de Garten dans Faire

It Ahead.

Une fois que tout le monde a fait le plein de cocktails, vous pouvez les accueillir sur la table à manger pour le plat principal. Pour un dessert, Garten est un grand fan de son zabaglione aux amaretti, qui peut également être préparé des jours à l'avance.

Pour une belle présentation, Ina Garten propose de servir la zabaglione avec des amaretti en cristal

verres, donnant à l'ensemble du dessert une touche plus élégante.

Si le zabaglione aux amaretti est un peu trop fantaisiste pour vos goûts, essayez de cuisiner les célèbres biscuits de Noël de Garten, qui ne manqueront pas de plaire à la famille. Ina Garten propose de nombreuses recettes, notamment des sandwiches aux pacanes, des biscuits au chocolat et aux noisettes, des biscuits au gingembre ultimes, des biscuits aux gâteaux aux fruits et des biscuits sablés.

Autres conseils pour la fête des Fêtes

Outre le plat principal, les plats d'accompagnement et le dessert, Ina Garten

recommande de faire quelques autres choses en préparation de la grande fête.

Selon Williams

Sonoma, cela comprend le débouchage et la dégustation du vin la veille

le dîner des fêtes. Vous pouvez également rassembler des plateaux et des assiettes de service

où tous les aliments seront placés.

Avec seulement quelques heures avant le grand repas, mettez du café moulu

et de l'eau dans votre cafetière. Allumez-le lorsque vous êtes prêt à manger le

dessert.

C'est aussi une bonne idée de faire fonctionner votre lave-vaisselle quelques heures avant

vos invités arrivent donc tous les plats sales ont un endroit où aller une fois que tout le monde

a fini de manger.

Pour plus de trucs et astuces, consultez le livre de cuisine d'Ina Garten, Prenez de l'avance, qui est disponible dans les magasins.