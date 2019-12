Barefoot Contessa Ina Garten's 8 Best Soup and Stew Recipes

Ina Garten aux pieds nus Contessa propose des recettes de soupe parfaites pour réchauffer votre corps lorsque la température commence à baisser. Du délicieux champignon sauvage et farro au poireau de pomme de terre rôti, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper en choisissant parmi la superbe gamme de soupes d'hiver de Garten. Voici les huit meilleures recettes de soupe et de ragoût de la star de Food Network.

8. Parkers Beef Stew

Ce plat copieux égayera à coup sûr la journée d'hiver la plus terne, du moins lorsque le déjeuner ou le dîner se déroule. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un mandrin de bonne qualité, d'une bouteille de vin rouge, de gousses d'ail, de feuilles de laurier, d'oignons jaunes, de carottes, de champignons blancs, de petites pommes de terre, de bouillon de volaille, de romarin frais, de petits pois surgelés, de tomates séchées au soleil, et un peu de sauce Worcestershire.

Le temps de cuisson est un peu moins de trois heures, mais un lot est

assez pour servir environ six personnes, vous donnant beaucoup de restes pour la prochaine

journée.

7. Gratin de soupe à l'oignon et au fenouil

Ina Garten prend ce plat classique et ajoute un peu de son propre

tordez-le. Comme pourrait le dire la star de Barefoot Contessa, c'est un

plat ordinaire "avec le volume augmenté!"

Ce qui sépare la version Garten de ce classique, c'est l'ajout

d'un gruyère pétillant et quelques

levain, grillé (bien sûr). Si vous pensez que cette soupe est incroyable dès la sortie

le pot, c'est tout aussi bien, sinon mieux, le lendemain.

6. Soupe de pommes de terre rôties aux poireaux

La soupe de poireaux aux pommes de terre rôties est un autre plat classique à servir sur un

journée d'hiver froide. La combinaison pommes de terre et poireaux fait vraiment ressortir

des sucres naturels dans ces légumes, et cette soupe contient certainement une tonne de saveur.

Et en moins de trois heures de préparation et de cuisson, vous pouvez préparer

assez pour servir entre six à huit invités.

5. Soupe aux tomates et aubergines

Cette liste contient de nombreuses recettes ingénieuses, mais la soupe aux tomates et aux aubergines d'Ina Garten est l'une de ses idées les plus intelligentes. La star de Food Network cuit une grande partie de cette soupe le premier jour, puis utilise les restes pour faire un autre lot le lendemain.

Si ce n'est pas ingénieux, nous ne savons pas ce que c'est. Pour Garten,

c'est l'ultime deux-fer.

«J'adore un joli deux-fer. Je fais un gros lot de quelque chose et

utilisez les restes pour faire une deuxième recette complètement différente le lendemain.

Cette soupe aux tomates et aubergines est un déjeuner d'hiver copieux, et j'utilise le

soupe restante comme sauce pour de délicieuses pâtes au four aux tomates et aubergines.

Personne ne saura même qu'ils mangent des restes !!! Les recettes sont disponibles sur

barefootcontessa.com! #CookLikeaPro », a-t-elle écrit sur Instagram.

4. Soupe au poulet

Une liste de soupes hivernales ne serait pas complète sans un bol classique

de soupe au poulet. Mais tout comme les autres recettes de cette liste, Ina Garten prend

ce plat traditionnel et ajoute un nouveau niveau de confort.

Selon la nourriture

Network, ce qui rend la soupe au poulet de Garten différente, c'est l'ajout

de plusieurs ingrédients uniques, comme l'aneth, le thym, les panais et les boules de pain azyme.

Cette recette vous prendra quelques heures à compléter, mais elle fait assez pour se nourrir

10 personnes et ça vaut vraiment la peine.

3. Soupe mexicaine au poulet

En parlant de différents types de soupe au poulet, Garten’s Mexican

la soupe au poulet devrait être quelque chose que vous gardez à portée de main tout au long de l'année. Cette

un plat délicieux a juste la bonne quantité d'épices pour réchauffer votre cœur en tout

saison.

Avec des garnitures comme du fromage râpé, de l'avocat, de la crème sure et

des lanières de tortilla, il deviendra certainement un favori des fans dans votre maison. Même

mieux, il est super facile à faire et ne nécessite pas beaucoup de temps de cuisson.

2. Coq au Vin

S'il y a une recette que vous essayez sur cette liste, le Coq au Vin d'Ina Garten devrait être celui-là. Cette

est une soupe traditionnelle française qui, encore une fois, est mise à jour par Garten dans un

manière assez unique.

Le temps de préparation pour cette délicieuse soupe est de seulement 20 minutes, et après

cuisiner pendant une heure et demie, vous aurez un délicieux plat qui sert

Trois. Ce plat est un peu délicat à réussir dès la première fois, mais pratiquez

rend toujours parfait.

1. Soupe aux champignons sauvages et Farro

C’est l’une des soupes préférées de Garten dans son répertoire et pour cause. La star de Barefoot Contessa sert souvent ce plat comme premier plat pour une soirée, et elle ajoute beaucoup de légumes, de pancetta et de vin de Marsala.

Cette gâterie chaude est idéale avec un côté de pain croustillant, préparé pour

votre goût. Vous pouvez également changer un peu les choses en variant les ingrédients

pour aider à trouver le mélange parfait pour vos papilles.

