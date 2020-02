Barnes & Noble tire la réédition des classiques après les accusations de Blackface

Barnes & Noble a annulé sa réédition de titres de littérature classique après des accusations selon lesquelles la pochette était une démonstration de Blackface.

Le géant de la vente au détail littéraire et Penguin Random House prévoyait de publier des éditions spéciales de douze romans célèbres avec de nouvelles couvertures mettant en vedette les personnages en tant que personnes de couleur, mais les personnages du texte sont blancs. La sortie devait coïncider avec le Mois de l’histoire des Noirs.

“Nous remercions les voix qui ont exprimé des préoccupations au sujet du projet Diverse Editions dans notre magasin Barnes & Noble Fifth Avenue et avons décidé de suspendre l’initiative”, a déclaré Barnes & Noble dans un communiqué.

Un magasin Barnes & Noble fait l’objet de critiques pour sa décision de vendre “Diverse Editions” de romans classiques avec des couvertures repensées pendant le Mois de l’histoire des Noirs. https://t.co/nnCxAKK8ff

– Twitter Moments (@TwitterMoments) 5 février 2020

Un événement de lancement prévu pour le magasin phare Barnes & Noble à New York a également été annulé.

L’art de “The Wizard of Oz” dépeint Dorothy comme une fille noire avec des tresses, des bouffées et des baskets rouges suspendues sur ses épaules, tandis que “Moby Dick” a un vieil homme noir avec une barbe tenant un harpon.

Et l’art “Dr. Jekyll & Mr. Hyde” incluait ce que certains considéraient également comme d’autres stéréotypes racistes, avec un adepte des réseaux sociaux commentant: “Chaque fois que je deviens méchant, mes yeux tournent très en biais.”

Alexandre Dumas – auteur de “Le Comte de Monte-Cristo” et “Les Trois Mousquetaires” – est le seul écrivain noir qui a fait la coupe parmi les classiques littéraires choisis pour la réédition.

Les nouvelles couvertures – créées par des artistes de “différentes ethnies et origines” selon Barnes & Noble – ont été appelées “blackface littéraire” par l’écrivain noir Rod T. Faulkner dans son essai pour Moyen.

L’événement Diverse Editions à notre emplacement @BNFifthAvenue initialement prévu pour cette soirée a été annulé. Veuillez consulter notre déclaration: pic.twitter.com/jGquff9MyM

– Barnes & Noble (@BNBuzz) 5 février 2020

Barnes & Noble a déclaré dans un communiqué que l’initiative n’était pas destinée à “remplacer les voix noires ou les écrivains de couleur, dont le travail et les voix méritent d’être entendus”.

«Les libraires qui ont défendu cette initiative étaient convaincus que cela aiderait à stimuler l’engagement avec ces titres classiques. C’était un projet inspiré de notre travail avec les écoles et a été créé en partie pour sensibiliser et discuter pendant le Mois de l’histoire des Noirs.

Mais l’auteur Mikki Kendall ne l’a pas acheté en tweetant: “Ils auraient pu googler, choisir une douzaine de livres d’auteurs noirs réels qui sont des classiques et les envoyer avec des couvertures fraîches et un grand événement. Ajouter en faisant venir des auteurs noirs contemporains à discuter de ces travaux et le tout est une victoire. Ils n’ont pas fait la chose facile ou logique. “

D’autres ont emboîté le pas dans leur déception. Lisez les réactions des médias sociaux ci-dessous:

Quoi?!? Non! Est-ce vraiment si difficile? Les gens se sont assis et ont eu des réunions et ont mis beaucoup d’énergie et d’argent dans la création de couvertures pour les noirs sur des livres avec les mêmes histoires anciennes AU LIEU de promouvoir des livres écrits par des auteurs noirs et mettant en vedette des personnages noirs? WTF?! 😡 https://t.co/sgGGglaiNu

– Tracey Livesay (@tlivesay) 5 février 2020

Haha, cherchez peut-être en fait des écrivains POC et leurs livres au lieu de faire ce genre de chose.

Barnes & Noble forcés d’annuler leurs «diverses éditions» avec POChttps: //t.co/KnXPac4wS7

– Hani Alifah (@haniwashere) 6 février 2020

J’adore me voir représenté dans les diverses éditions classiques de Barnes & Noble. Par exemple, chaque fois que je deviens maléfique, mes yeux deviennent très inclinés pic.twitter.com/sl8Ob4Hwdw

– readwithcindy 💩 (@readwithcindy) 5 février 2020

donc je viens d’être renseigné sur le contexte complet de la chose “diversité couvre” de Barnes & Noble et maintenant je demande ceci avec amour:

– JP (@jpbrammer) 6 février 2020

Cher Barnes & Noble: Que diriez-vous d’un visage noir dans votre salle de réunion pour empêcher cette idée de la quitter? #BlackHistoryMonth pic.twitter.com/NmCw6LjqSa

– Reese Waters (@reesewaters) 6 février 2020

