Bateau de croisière enfermé en Italie au milieu de la peur du coronavirus

6 651 personnes ont été enfermées sur un bateau de croisière en Italie après qu’un passager a montré des symptômes de coronavirus.

Le Costa Smeralda, amarré au port de Civitavecchia, a confiné les 5 023 passagers et 1 628 membres d’équipage après qu’une femme de 54 ans de Hong Kong soit tombée malade à bord.

Le navire Costa Cruises avait fait le tour de la Méditerranée occidentale et était arrivé de Palma de Majorque en Espagne avant sa fermeture.

Après que la femme a commencé à souffrir de fièvre, elle et son mari ont été mis en quarantaine dans l’aile de l’hôpital du navire et ont été testés pour le coronavirus. Ni eux ni personne à bord ne seront libérés tant que leurs résultats ne seront pas négatifs; les résultats étaient attendus jeudi après-midi.

“Dès que le cas suspect a été détecté, l’équipe médicale à bord a immédiatement activé toutes les procédures de santé pertinentes pour isoler et gérer rapidement les conditions cliniques”, a déclaré un porte-parole de la société.

“L’autorité sanitaire locale a été immédiatement avertie et est désormais prête à prendre toutes les mesures pertinentes.”

“Il est de notre plus haute priorité d’assurer la santé et la sécurité des passagers et de l’équipage”, ont-ils ajouté. “La Société est à la disposition complète de l’autorité sanitaire et leur indication sera strictement appliquée. Costa Cruises continue d’appliquer les politiques nationales et les protocoles épidémiques pertinents, conformément aux indications de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). . “

Le couple aurait volé à Milan depuis la région de Macao en Chine, qui est elle-même à cinq heures de vol au sud de l’épicentre du virus de Wuhan.

Jusqu’à présent, plus de 7700 cas de virus ont été confirmés en Chine, tandis que des cas confirmés ont été signalés dans au moins 20 autres pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie, l’Inde, l’Allemagne, la Finlande et la France.

Plus de 170 personnes sont décédées, principalement des personnes âgées souffrant de maladies chroniques existantes, bien qu’un médecin de 62 ans soignant des patients aurait succombé. Aucun décès n’a encore été signalé en dehors de la Chine.

L’OMS n’a pas encore classé le virus comme une “urgence internationale” en raison du nombre relativement faible de cas répandus hors de Chine, bien que cela puisse changer.

Bien que les coronavirus soient courants – certains provoquent des problèmes respiratoires légers comme un nez qui coule ou une toux – la dernière épidémie est une toute nouvelle souche connue sous le nom de nouveau coronavirus (nCoV) qui n’a jamais été détectée chez l’homme auparavant.

Les symptômes comprennent une fièvre suivie d’une toux sèche et d’un essoufflement; dans les cas graves, il peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.

Les chercheurs se précipitent pour créer un vaccin à partir de zéro, mais les essais sur les humains ne seront pas prêts avant juin au plus tôt.

