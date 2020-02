Bébé n ° 4? Jessa Duggar laisse entendre qu’elle envisage de retomber enceinte

Jessa Duggar pourrait-elle penser à agrandir sa famille? Un commentaire désinvolte qu’elle a fait lors de la spéciale de naissance d’Abbie Duggar fait penser à certains fans de Counting On.

Jessa, 27 ans, a déjà trois enfants avec son mari Ben Seewald, 24 ans. Elle a donné naissance à son plus jeune, une fille nommée Ivy Jane, en mai 2019.

Jessa Duggar dit qu’elle aura une péridurale «la prochaine fois» qu’elle aura un bébé

Jessa a été la première des cinq femmes Duggar à accoucher au cours de la dernière année. Après avoir accueilli Ivy le 26 mai, ses belles-sœurs Kendra, Lauren et Anna Duggar ont toutes accouché en novembre. Et en janvier, la femme de John David Duggar, Abbie Duggar, a eu son premier enfant, une fille nommée Grace Annette.

La naissance d’Abbie et du bébé de John a été présentée dans une émission spéciale Counting On qui a été mise en ligne le 3 février. Dans le webisode, Abbie se rend à l’hôpital pour accoucher. Après avoir travaillé pendant un certain temps, elle reçoit une péridurale – une décision que ses belles-sœurs soutiennent.

“Je suis heureuse que vous ayez eu une péridurale, parce que je sais que lorsque vous êtes épuisé, vous êtes comme, dehors”, a déclaré Lauren. “Je souhaite que le mien aurait fonctionné.”

“Parfois, cela vous aide à vous détendre”, a ajouté Kendra.

Abbie a confirmé que sa péridurale fonctionnait – elle ne pouvait pas sentir ses contractions – même si cela rendait ses jambes «étranges».

Jessa n’avait pas de péridurale lorsqu’elle a donné naissance à Ivy Jane, mais elle dit qu’elle serait intéressée par le soulagement de la douleur si elle avait un autre bébé.

“Mec, je vais devoir me faire une péridurale la prochaine fois”, a-t-elle déclaré.

Jessa vient-elle de révéler qu’elle envisage d’avoir plus d’enfants?

Les commentaires de Jessa à propos de la péridurale «la prochaine fois» semblaient être davantage un commentaire informel qu’une annonce de grossesse sérieuse. Néanmoins, sa remarque suggère qu’elle est au moins ouverte à l’idée d’agrandir sa famille.

Si Jessa tombe à nouveau enceinte, il semble également qu’elle soit ouverte à l’idée d’accoucher à l’hôpital. Jusqu’à présent, elle a donné naissance à ses trois enfants à la maison. Cependant, avec sa dernière grossesse, elle avait prévu d’aller à l’hôpital. Mais quand elle a commencé le travail tôt, elle a fini par accoucher du bébé à la maison sur son canapé.

Jessa pourrait-elle avoir plus d’enfants que sa maman?

31 semaines. Pardonnez le dentifrice éclabousse sur le miroir. . Certainement un peu plus grand que moi à ce stade de ma grossesse avec Henry (qui est né 8 lb 11 oz), mais plus petit que moi avec Spurgeon (qui est né 9 lb 11 oz). Que puis-je dire – ces gènes Duggar grandissent. Outre les jumeaux, ma mère a eu tous les bébés de 8 à 9 lb pour la première moitié, puis les bébés de 7 à 8 lb pour la seconde moitié. La plupart des grands bébés ont été dans la gamme de 8 à 9 lb jusqu’à présent, et l’un était un peu plus de 10 lb! Peut-être que nous finirons quelque part au milieu cette fois. . Sur une autre note, j’ai entendu les vieilles épouses raconter que les brûlures d’estomac pendant la grossesse signifient que bébé naîtra avec beaucoup de cheveux. S’il y a du vrai là-dedans, alors celui-ci devrait avoir la tête pleine. Je veux dire que ça pourrait juste être une coïncidence, mais j’ai eu des brûlures d’estomac avec Spurgeon aussi, et il est né avec une bonne quantité de cheveux. Haha! Cela a probablement plus à voir avec des aliments spécifiques dans mon alimentation. Quelqu’un veut-il peser sur la base de son expérience personnelle? En outre, des remèdes naturels contre les brûlures d’estomac qui sont recommandés pendant la grossesse? ☺️

Jessa et Ben sont mariés depuis un peu plus de cinq ans et ont déjà trois enfants. Maintenant, il semble qu’ils soient intéressés à en ajouter un autre. Certaines personnes pensent même qu’elle pourrait avoir plus d’enfants que sa célèbre maman Michelle Duggar, qui avait 19 enfants.

Lorsque Jessa et Ben se sont mariés en 2014, elle a dit qu’elle voulait avoir beaucoup d’enfants.

«Je pourrais avoir plus de 19 enfants», a-t-elle déclaré. Probablement pas tous biologiques. Je veux beaucoup adopter. »

Depuis lors, elle a évoqué la possibilité d’adopter à nouveau – et il semble que Ben et elle soient assez sérieux à l’idée.

«Nous avons beaucoup d’amis qui ont parcouru cette route, nous avons donc pu constater de visu le pouvoir incroyable de l’adoption», nous a-t-elle dit en 2016. «Il y a tellement d’enfants qui aspirent à l’amour d’une famille, et nous nous sentons fortement d’ouvrir nos cœurs et notre maison pour les accueillir. “

Elle a dit qu’ils se préparaient à aller de l’avant avec les documents d’adoption, mais ces plans ont été suspendus lorsqu’elle est tombée enceinte de son fils Henry. Mais agrandir sa famille, que ce soit naturellement ou par l’adoption, est clairement son plan.

“Il ne s’agit pas vraiment d’un nombre spécifique, mais de chérir et d’aimer ceux que Dieu nous apporte – que ce soit juste un ou plus, nous vous en serons reconnaissants”, a-t-elle déclaré.