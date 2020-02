Bebe Rexha: Je ne veux pas être défini par le trouble bipolaire

2020-02-26 11:30:06

La pop star Bebe Rexha a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas être définie par son diagnostic de trouble bipolaire.

La chanteuse de 30 ans a révélé l’année dernière qu’elle avait été diagnostiquée avec le trouble – qui provoque des périodes de dépression et des humeurs anormalement élevées – mais Bebe est déterminée à ne pas laisser ses problèmes de santé prendre le dessus sur sa vie.

Elle a dit: “C’est effrayant, mais à un certain moment, vous devez dire: ‘F ** k it, c’est qui je suis.’ Ou vous le gardez juste pour vous.

“À la fin de la journée, ce n’est l’affaire de personne. Mais, pour moi, j’aime être très transparent avec mes fans … et je ne lui permettrai pas de m’étiqueter. C’est quelque chose que je traverse, mais ce n’est pas moi.”

Bebe s’est d’abord sentie effrayée par les médicaments que son médecin lui a donnés.

Mais, à la réflexion, la pop star pense maintenant que cela a réellement contribué à la rendre “un peu plus perspicace”.

Le hitmaker ‘Meant to Be’ a déclaré au magazine Self: “Je suis toujours la même personne dans le studio.

“[Medication has] peut-être m’a aidé à être un peu plus perspicace et à apprendre des choses sur le monde et m’a aussi permis d’être un peu plus centré pour que je puisse réellement écrire sur mes sentiments. ”

Bebe a également affirmé qu’être une pop star a amplifié ses problèmes de santé mentale.

La chanteuse – qui a sorti son premier album, ‘Expectations’, en 2018 – a déclaré: “[The stress of] être dans l’industrie le magnifie vraiment, et être aux yeux du public peut vraiment le magnifier, surtout si vous sortez.

“Il y a certaines choses dont je dois m’éloigner … Je dois être très prudent car cela peut vraiment me déconcerter et ça me fait vraiment peur.”

