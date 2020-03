Bebe Rexha perd connaissance avec le coronavirus

2020-03-17 09:30:05

La chanteuse Bebe Rexha a exhorté les fans à “rester à l’intérieur” et à faire la bonne chose après avoir perdu une connaissance du coronavirus.

Bebe Rexha a perdu une connaissance du coronavirus.

La chanteuse de 30 ans s’est adressée aux médias sociaux et a exhorté ses fans à “rester à l’intérieur” après la triste mort, insistant sur le fait que les gens doivent faire ce qu’il faut au milieu de la pandémie mondiale en cours.

Elle a tweeté: “Ce n’est PAS UNE JOKE. Un ami d’un ami vient de mourir de corona à l’âge de 45 ans.

“RESTEZ DANS VOTRE F *** DANS LA MAISON ET FAITES VOTRE DEVOIR CIVIQUE. S’IL VOUS PLAÎT. (Sic)”

Le hitmaker «Meant To Be» a également appelé le gouvernement américain à aider en arrêtant les loyers, les services publics et les hypothèques jusqu’à ce que la situation soit «sous contrôle».

Elle a écrit: “Le gouvernement américain devrait mettre un terme aux paiements de loyer, d’hypothèques et de services publics au moins jusqu’à ce que le virus corona soit sous contrôle.

“Des millions d’Américains sont inquiets de garder leur emploi et leur maison au lieu de rester en sécurité. @RealDonaldTrump (sic)”

Bebe a également répondu aux fans préoccupés par les finances en leur demandant les détails de leur application de trésorerie afin de pouvoir les aider en leur envoyant des fonds.

Ses actions aimables suivent un certain nombre de célébrités cherchant à faire ce qu’elles peuvent, Blake Lively et Ryan Reynolds faisant un don de 1 million de dollars à des banques alimentaires en Amérique du Nord pour les aider à soutenir leurs efforts de secours contre les coronavirus.

Le couple s’est tourné vers les médias sociaux pour s’engager à soutenir Feeding America et Food Banks Canada et a révélé leur énorme don personnel à la cause.

Il a écrit dans un article Instagram: “Covid-19 a brutalement affecté les personnes âgées et les familles à faible revenu. Blake et moi donnons 1 million de dollars à répartir entre Feeding America et Banques alimentaires Canada. Si vous pouvez donner, ces organisations ont besoin de notre aide. Prenez soin de votre corps et de votre cœur. Laissez de la place à la joie. Appelez quelqu’un qui est isolé et qui pourrait avoir besoin d’une connexion. (Sic) ”

Leur don intervient après que Feeding America ait appelé à un soutien alors qu’ils tentaient de donner de la nourriture aux moins fortunés pendant la crise sanitaire.

