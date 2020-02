Bebe Rexha sur le diagnostic des troubles bipolaires

Bebe Rexha a été diagnostiqué avec un trouble bipolaire en avril de l’année dernière.

Parler à SOI Pour l’article de couverture du magazine en mars, la femme de 30 ans a parlé de sa santé mentale dans une interview approfondie, sa première après avoir informé les fans du diagnostic sur Twitter l’année dernière.

“Cela m’a un peu fâché un peu”, a-t-elle dit à propos du diagnostic, “j’avais très peur. Je ne voulais pas penser qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas chez moi.”

Elle a dit que sa “pire peur” était “de devenir folle”.

“Je me sentais comme si je m’ouvrais à mes fans, je finissais par dire: ‘Je ne vais pas être emprisonné par ça.’ Et peut-être que quelqu’un ne se sentira pas emprisonné à ce moment-là, s’il a l’impression de traverser une période difficile », a-t-elle expliqué. “C’est pourquoi j’ai décidé de vraiment m’ouvrir et de m’en libérer.”

Rexha a déclaré que son prochain album sera son album le plus personnel à ce jour, en continuant à réciter certaines des paroles d’une chanson intitulée “Break My Heart Myself”.

“Ça dit: ‘Bonjour, je m’appelle Stevie / En fait, je mens. C’est vraiment Bebe. / Ce sont les médicaments. Ils me rendent vraiment somnolent. / Klonopin, mon amie, oui, elle engourdit le sentiment’ ‘” dit-elle. “Et puis c’est:” Mon médecin a augmenté ma dose. / Ma mère se sentait mal, alors elle m’a envoyé des roses. Mais sans cela, je suis vraiment désespéré, et 5,7 des Américains le savent. “”

On estime que 5,7 millions d’adultes aux États-Unis souffrent de trouble bipolaire, soit environ 2,8% de la population adulte en Amérique. Rexha a bipolaire I, qui se caractérise par des épisodes maniaques, des épisodes dépressifs et parfois un mélange des deux.

“Il est important pour moi de rire de moi parfois, de diffuser des informations et de les normaliser, car cela me fait me sentir mieux au lieu d’écrire une ballade sobby”, a poursuivi Rexha. “Ce que vous pourriez faire totalement – il n’y a rien de mal à cela. Mais j’aime être sarcastique parfois. Cela enlève la douleur et le mal.”

“Même petite, je me souviens toujours [being] anxieux, effrayé de ce qui allait se passer. J’étais tellement inquiète tout le temps “, a déclaré Rexha.” Je le suis toujours. J’ai peur de tout. “

Rexha a également révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble dysphorique prémenstruel.

“Ma maman l’appellerait code rouge”, se souvient le chanteur. “Un jour avant [my period started], Je me sentirais comme si mon monde se terminait, que ma vie allait à la merde … J’allais dans ces funks et j’étais vraiment déprimé et je ne voulais pas quitter ma maison. “La condition est caractérisée par des changements d’humeur sévères liés aux fluctuations hormonales précédant la période menstruelle.

En parlant de ses sautes d’humeur, Rexha a déclaré: “Je ne pouvais pas contrôler mes émotions, et j’étais toujours très anxieuse, et je ne pouvais pas rester assise.” Elle a dit qu’elle avait également des habitudes de dépenses imprudentes – un symptôme associé à la manie.

«Ça m’a fait ressentir des sentiments étranges, des émotions étranges, des pensées étranges tout le temps. Pas des pensées normales», a-t-elle dit à propos des sautes d’humeur. “Je serais dans le siège passager de la voiture et je voudrais ouvrir la portière et sauter et juste me faire écraser. Ce qui est terrible.”

Elle savait qu’elle voulait de l’aide mais avait peur de mettre une étiquette sur tout ce qu’elle avait. “C’est la guerre que vous avez dans votre tête”, a-t-elle expliqué. “Est-ce que cela affectera ma carrière? Est-ce que les gens me jugeront? Voudront-ils travailler avec moi? Si les gens me traitent de fou, vont-ils se dire:” Eh bien, cette garce est f-folle du roi “?”

Et en tant qu’enfant d’immigrés albanais, elle a également dû naviguer dans les différences culturelles entre la façon dont elle et ses parents abordaient la santé mentale. “Surtout les parents d’immigrants européens, qui grandissaient quand j’avais de l’anxiété et de la dépression, c’était comme si on s’en remettait. Tout est dans votre tête. Faites une promenade”, a-t-elle expliqué. “Mais pour mes parents, c’était difficile parce qu’ils avaient l’impression que c’était un sentiment d’échec, mais ce n’est pas du tout leur échec. C’est juste une maladie.”

Rexha s’est assurée de noter que ses parents étaient plus que favorables lorsqu’elle a décidé de demander de l’aide professionnelle. Elle a trouvé le bon thérapeute, puis le bon psychiatre, qui lui a prescrit ses médicaments avant même de prononcer les mots «trouble bipolaire». (Bien que ce ne soit pas l’approche privilégiée par certains professionnels de la santé mentale, certains se sentent abstenus de divulguer initialement le diagnostic peuvent empêcher plus de mal à certains patients.)

“J’allais juste avec le courant”, a-t-elle dit, notant qu’un jour, elle avait décidé de demander directement à son thérapeute. “Je me disais:” Puis-je vous poser une question? Suis-je bipolaire? “”, Selon l’écrivain Rexha, imitant la réponse de son thérapeute, se penchant tout en tendant la main: “” Oui, mec. “”

Peu de temps après, Rexha est allé sur Twitter. “Ce fut mon moment d’être comme, ‘F-k ceci”, “at-elle dit. “J’ai juste décidé de le faire parce que je me disais: ‘Je ne vais pas être emprisonné par mes pensées que je ne suis pas normal ou que je suis fou. C’est des conneries.'”

“C’est effrayant”, a-t-elle poursuivi, “mais à un certain moment, vous avez dû dire:” F-k, c’est qui je suis. ” Ou vous le gardez juste pour vous. En fin de compte, ce n’est pas l’affaire de personne. Mais, pour moi, j’aime être très transparent avec mes fans … et je ne vais pas lui permettre de m’étiqueter. C’est quelque chose qui Je traverse, mais ce n’est pas moi. “

Vous pouvez lire plus de l’interview de Rexha ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Celebrity Beach Bods

Instagram

Bebe Rexha partage un selfie bikini sans Photoshop et regarde Bangin ‘