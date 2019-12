Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen filmeront-ils leur mariage à la télévision?

Qui on rigole? Le célibataire la pré-saison est la meilleure période de l'année. Alors que de nombreux fans deviennent passionnés par le parcours de Peter Weber, d'autres se remémorent les pistes précédentes de la franchise, y compris La bacheloretteBecca Kufrin et Garrett Yrigoyen. Les fiançailles télévisées du couple ont été diffusées en 2018, et il semble que peu de choses aient été dites sur leur futur mariage. Mais, comme avec tout couple Bachelor Nation, les téléspectateurs meurent d'envie de voir la paire célébrer leurs noces – quand cela peut être. Alors Kufrin et Yrigoyen filmeront-ils leur mariage à la télévision? L'ancienne célibataire vient de révéler ce qu'elle ressent maintenant.

«Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen de la Bachelorette lors du tournage de leur mariage à la télévision

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=rCwT-bV1caI (/ intégré)

Le 17 décembre, Entertainment Tonight a publié un épisode de Roses & Rose, avec Kufrin. La bachelorette alun a répondu à quelques questions amusantes sur Arie Luyendyk Jr. et le concert d'hébergement de trois mois de Kufrin sur Le baccalauréat: en direct sur scène tour.

Au milieu de la conversation, la publication a demandé si Kufrin prévoyait de téléviser son mariage avec Yrigoyen. Cependant, pour le moment, il ne semble pas que les noces seront filmées pour Bachelor Nation.

"Je ne vais pas dire oui ou non", a déclaré Kufrin. "Mais en ce moment, probablement pas."

Cela dit, Kufrin ne surprendra peut-être pas autant. Suivant La bachelorette finale en 2018, E! News a demandé à Kufrin et Yrigoyen s'ils voulaient faire un mariage télévisé.

"Je ne sais pas, peut-être", avait alors déclaré Kufrin. «Je pense que tout dépend. Ma mère dirait: "Non, ne fais plus rien." Mais nous verrons. "

Yrigoyen a ajouté: "Je pense que tout mérite une conversation."

Quand Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen vont-ils se marier?

Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen | Alexander Tamargo / .

Néanmoins, il semble que le mariage de Kufrin et Yrigoyen ne se produise pas de si tôt. Toujours en train de parler avec Entertainment Tonight, Kufrin a admis qu'elle n'avait pas parlé à Yrigoyen des projets de mariage depuis un moment. Mais l'ancienne célibataire a révélé qu'elle attendait que son fiancé soit prêt.

"Je pense que nous prenons juste notre temps", a déclaré Kufrin. «Il était auparavant marié et divorcé. Je ne veux donc jamais qu'il se sente pressé ou contraint à quoi que ce soit. Je suis très bien avec où nous en sommes et j'attends juste qu'il se dise, "OK, faisons ça maintenant." "

Cela dit, Kufrin a encore une idée de ce que gentil du mariage qu'elle veut à l'avenir.

"Quand ce jour viendra, nous voulons juste que ce soit une grande fête", a-t-elle déclaré. «Je veux que ce soit des food trucks partout et des matchs. Et c'est de cela que nous avons parlé. Je pense que nous aimerions le faire dans le vignoble californien, mais ensuite, tout comme la restauration de tous ces camions, j'ai un trou de maïs, et je veux vraiment le skeeball. Des choses amusantes comme ça. "

Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen emménagent ensemble après «The Bachelorette»

Même si Kufrin et Yrigoyen n'ont pas encore de projets de mariage précis, le couple Bachelor Nation continue de progresser dans leur relation. Quelques mois après leur engagement, Kufrin et Yrigoyen ont emménagé ensemble près de San Diego, en Californie.

Puis en parlant avec Us Weekly en octobre 2019, Kufrin a pris connaissance des ajustements qui accompagnent le déménagement avec votre partenaire.

«Je suis passée de vivre seule et d'être habituée à être très indépendante et à faire les choses selon mes propres conditions à tout moment, donc c'est différent», a-t-elle déclaré. «Nous avons heureusement nos propres salles de bain, ce qui est essentiel, je pense. Je ne vais pas mentir. C'est très important. "

Mais Kufrin a également jailli de vivre avec Yrigoyen. «Ça a été bien», a-t-elle déclaré. «Il est si facile à vivre, il est très facile à vivre, il est super propre. La seule chose est qu'il ronfle et qu'il laisse des serviettes en papier autour. "

Et bien que Kufrin et Yrigoyen aient voyagé, La bachelorette alun dit qu'elle commence à se sentir installée.

"Nous adorons ça", a déclaré Kufrin. «Nous avons beaucoup voyagé. Il m'a fallu un certain temps avant de me sentir comme chez moi, mais je m'installe enfin et nous venons d'ajouter un chien. Donc, ça commence enfin à se sentir comme à la maison. "

Bien sûr, emménager ensemble signifie que le couple se rapproche du mariage. Mais comme nous le savons, Kufrin et Yrigoyen ne sont pas exactement pressés. Ils continueront donc à prendre des mesures à leur propre rythme.

"Je pense qu'une fois que nous aurons acheté une place et que nous serons installés quelque part et pas seulement en louant, nous passerons probablement à la prochaine étape", a déclaré Kufrin.

Lire la suite: Katie Morton reviendra-t-elle à «Bachelor In Paradise»? La star de la réalité dit «ne jamais dire jamais» – en quelque sorte