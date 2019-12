Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen veulent vraiment ces éléments amusants à leur mariage

Fin septembre, l'ex-célibataire Becca Kufrin a été interviewée par E! Nouvelles sur l'adaptation au mouvement qu'elle et son Bachelorette Le vainqueur de la saison Garrett Yrigoyen venait de se rendre de Los Angeles à une ville plus au sud près de San Diego.

«Ça a été fou», avait-elle déclaré à l'époque. "Garret et moi voyageons encore une tonne, donc j'ai l'impression que je commence enfin à avoir l'impression de vivre ici maintenant, ce qui est bien."

Garrett Yrigoyen et Becca Kufrin | Roy Rochlin / .

À l'époque, elle a déclaré à la publication qu'elle et son dernier destinataire de la rose n'avaient «aucun projet de mariage».

"C'est la seule chose qu'on nous demande tout le temps, c'est que les gens se disent" Quelle est la date? " Où est le lieu? "Il nous a fallu si longtemps pour comprendre où nous voulions vivre pendant un certain temps que je suis, allons-y doucement. Mettons-nous à l'aise pour vivre (ensemble) et obtenir le bébé en fourrure. Nous travaillons sur tout. Cela viendra, cependant, finalement », a-t-elle déclaré.

Dans une récente interview que l’ancienne célibataire a donnée sur «Roses et Rose» de Entertainment Tonight, elle a fait écho au même sentiment.

"Je pense que nous prenons juste notre temps", a répondu Kufrin lorsqu'on lui a demandé de descendre l'allée avec Yrigoyen. «Il était auparavant marié et divorcé, donc je ne veux jamais qu'il se sente pressé ou contraint à quoi que ce soit, donc je suis bien avec où nous en sommes. Je suis juste en train d'attendre qu'il dise "OK, faisons ça maintenant." "

Ce que Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen veulent à leur mariage

Mais Kufrin s'est ouverte sur certains des détails amusants qu'elle et Yrigoyen veulent inclure dans leur mariage, le jour venu.

«Nous voulons juste que ce soit une fête massive. Comme si je voulais que ce soit des food trucks partout et des jeux et juste comme une grande fête. Voilà donc ce dont nous avons parlé. Je pense que nous aimerions le faire en Californie dans un vignoble et tout comme répondre à tous ces camions et avoir comme cornhole et je veux vraiment le skee-ball. Des choses tellement amusantes comme ça », dit-elle.

Lorsque l'hôte de "Roses et Rose" Lauren Zima a demandé à Kufrin si elle téléviserait jamais son mariage, elle a dit: "Je ne vais pas dire oui ou non, mais pour le moment probablement pas."

Vivre avec Garrett Yrigoyen

En attendant, Kufrin dit qu'elle est juste heureuse de vivre avec son vainqueur de la saison.

«Je pense que la meilleure chose à faire avec lui, c'est juste quelqu'un avec qui tout faire. J'aime cuisiner, donc j'aime juste le voir s'asseoir et parler avec moi et comme boire du vin pendant que je cuisine. Une des meilleures choses est aussi d'avoir notre chien avec nous. J'ai l'impression que nous sommes une petite famille heureuse et mignonne », a-t-elle partagé.

Grâce à leur vie commune, Kufrin dit qu'elle et Yrigoyen sont devenues… particulièrement proches.

«Je veux dire qu'il va tout le temps aux toilettes devant moi. Nous en sommes arrivés au point où nous ne fermons plus les portes », a-t-elle déclaré.

Mais ne vous inquiétez pas parce que la magie, a assuré Kufrin à Zima, est toujours là.

«Il aime se frotter les oreilles, ce qui me fait vraiment du bien. Il me frotte juste les oreilles quand on est allongé là. C'est tellement bon que j'aime me blottir davantage et l'embrasser. Vous ne regarderez jamais les frottements d'oreille de la même manière », a-t-elle déclaré.

