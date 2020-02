2020-02-21 11:30:04

Le mannequin américain Bella Hadid “a toujours des sentiments pour The Weeknd”, selon un initié.

Bella Hadid “a toujours des sentiments pour The Weeknd”.

Le mannequin de 23 ans est actuellement célibataire et concentré sur sa carrière – mais Bella a toujours des sentiments pour la star de la musique et ils pourraient raviver leur romance à l’avenir.

Une source a déclaré à Us Weekly: “Bella ne sort avec personne pour le moment. Elle est tellement occupée à voyager et à travailler sans arrêt et elle se concentre principalement sur sa carrière en ce moment.

“Elle a toujours des sentiments pour The Weeknd et il y a toujours une possibilité qu’ils se remettent ensemble sur la ligne, mais pour le moment, elle est célibataire.”

Le duo de célébrités a commencé à sortir ensemble en 2015, mais ils ont décidé de se séparer l’année suivante.

Bella et l’étoile en tête du classement ont donné à leur relation un nouvel essai en 2018, mais encore une fois, ils se sont séparés en 2019.

Pendant ce temps, Gigi Hadid – la sœur de Bella – a récemment ravivé sa romance avec Zayn Malik.

Le mannequin de 24 ans et l’ancienne star de One Direction “tentent de le faire fonctionner”, étant antérieurement sortis de novembre 2015 à mars 2018.

Selon des sources, le couple travaille sur leur relation depuis plusieurs mois et prend les choses “lentement et régulièrement”.

Un initié a récemment déclaré: “Ils se sont remis ensemble très récemment. Ils ont essayé de le faire fonctionner pendant trois mois, mais cela a été lent et régulier.”

En novembre, une autre source a affirmé que Gigi avait renoué avec Zayn – mais à l’époque, leur relation était qualifiée de “décontractée”.

L’initié a expliqué: “Gigi a toujours eu un faible pour Zayn et ils ont beaucoup d’histoire ensemble.

“Ils sont passés par une phase où ils ont pris du temps à part et ne communiquaient pas du tout, mais ils ont été en contact récemment. Elle le soutient. Ils discutent ici et là mais c’était décontracté.”

Mots clés: Bella Hadid, Gigi Hadid, Zayn Malike, The Weeknd

Retour au flux

.