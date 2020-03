Bella Hadid ‘fait face à un procès pour une publication sur Instagram’

2020-03-08 20:30:05

La mannequin américaine Bella Hadid fait face à un procès pour une photo qu’elle a publiée sur Instagram en septembre.

Bella Hadid serait poursuivie par un photographe pour avoir publié une photo d’elle sur Instagram.

La beauté de 23 ans – qui est l’un des modèles les mieux payés au monde – fait face à une action en justice après avoir décidé de publier une photo d’elle-même portant le chapeau Tommy Hilfiger à carreaux noir et blanc sur la plateforme de partage de photos .

Bella – qui compte 29 millions de followers sur Instagram – a légendé la photo en septembre: “@zendaya a fait ce chapeau donc je vais porter ce chapeau jusqu’à ce que je ne puisse plus porter ce chapeau @tommyhilfiger (sic)”

Le procès a été lancé par Timur Mishiev, selon la rubrique Page Six du journal New York Post, qui rapporte que le photographe demande des dommages et intérêts non spécifiés.

Il prétend que le mannequin n’avait pas le droit de publier l’image et qu’elle porte atteinte à ses droits d’auteur.

Pendant ce temps, un initié a récemment affirmé que Bella “avait encore des sentiments pour The Weeknd”.

Le modèle – qui est la sœur cadette de son compatriote mannequin Gigi Hadid – est actuellement célibataire et concentré sur sa carrière, mais Bella a toujours des sentiments pour la star de la musique et ils pourraient raviver leur romance à l’avenir.

Une source a déclaré en février: “Bella ne sort avec personne pour le moment. Elle est tellement occupée à voyager et à travailler sans arrêt et elle se concentre principalement sur sa carrière en ce moment.

“Elle a toujours des sentiments pour The Weeknd et il y a toujours une possibilité qu’ils se remettent ensemble sur la ligne, mais pour le moment, elle est célibataire.”

Le duo de célébrités a commencé à sortir ensemble en 2015, mais ils ont décidé de se séparer l’année suivante.

Bella et l’étoile en tête du classement ont donné à leur relation un nouvel essai en 2018, mais encore une fois, ils se sont séparés en 2019.

