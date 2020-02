Bella Hadid nommée victime dans le rapport secret sur le harcèlement sexuel de Victoria

Un nouveau rapport explosif de Le New York Times affirme qu’un cadre de Victoria’s Secret a fait un commentaire obscène sur Bella Hadid’s seins, entre autres allégations.

L’incident allégué s’est produit avant le défilé de mode télévisé annuel de Victoria’s Secret en 2018, où l’ancien directeur du marketing, Ed Razek, était dans la pièce lorsque Hadid a été mesuré pour les sous-vêtements.

Selon le rapport, publié samedi, Razek a déclaré à propos de Hadid, “Oubliez la culotte”, ajoutant que la vraie question dont ils devraient se soucier était de savoir si elle serait autorisée à marcher “sur la piste avec ces seins parfaits”. Le Times allègue également que Razek a touché un autre modèle de manière inappropriée à son entrejambe sur ses sous-vêtements, parmi plusieurs autres allégations.

Razek a démissionné en août 2019 après une interview désastreuse avec Vogue où il a essayé de justifier le manque de l’inclusion de modèles trasngender dans l’émission parce que “l’émission est un fantasme”.

Il a également été critiqué pour ses commentaires sur les modèles de grande taille. “Nous vendons à qui nous vendons et nous ne commercialisons pas dans le monde entier”, a-t-il déclaré. “Nous avons tenté de réaliser un spécial télévision pour les tailles plus [in 2000]. Personne n’y était intéressé, toujours pas. “

Le secret de Victoria a annulé son émission de 2019 au milieu de rendements décroissants dans les cotes d’écoute et de la controverse en cours concernant son manque de diversité corporelle dans les modèles de piste; rien n’indique que ces incidents présumés étaient liés à cette décision.

Dans un communiqué rendu public, Razek dément les affirmations, déclarant que “les accusations contenues dans ce reportage sont catégoriquement fausses, mal interprétées ou sorties de leur contexte. J’ai eu la chance de travailler avec d’innombrables mannequins de classe mondiale et des professionnels talentueux et sommes très fiers du respect mutuel que nous avons les uns pour les autres. ” Ni Hadid ni Victoria’s Secret n’ont commenté le rapport du Times.

Gens a souligné les récents commentaires de Hadid selon lesquels elle n’avait “jamais senti la puissance” de la lingerie de mannequin jusqu’au défilé Rihanna 2019 Fenty, une déclaration sévère compte tenu de ses trois années d’association avec le défilé Victoria’s Secret de 2016 à 2018.

“Parce que la première fois a fait Fenty, je faisais d’autres défilés de lingerie et je ne me suis jamais sentie puissante sur une piste, comme dans mes sous-vêtements “, a-t-elle déclaré à Women’s. À porter quotidiennement.

D’autres mannequins se sont également présentées au Times, Andi Muise affirmant qu’après avoir rejeté les avances de Razek à l’âge de 19 ans en 2007, elle ne s’est pas retrouvée dans le prochain show. Il aurait également demandé les numéros de téléphone du mannequin lorsqu’il était dans la pièce avec eux alors qu’ils étaient en sous-vêtements, ainsi que d’autres incidents de “commentaires dégradants et de contacts inappropriés avec des femmes”.

Le rapport affirme en outre que le fondateur et propriétaire de L Brands, Leslie Wexner, était au courant du comportement de Razek – avait même eu un incident porté à son attention – mais qu’il était également connu pour utiliser un langage dégradant envers les femmes. Wexner a refusé de commenter l’article.

Tammy Roberts Myers, porte-parole de L Brands, a déclaré dans un communiqué au Times que Victoria’s Secret était “pleinement attachée à l’amélioration continue et à la responsabilité totale. Nous regrettons tous les cas où nous n’avons pas atteint cet objectif”.

