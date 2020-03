Ben Affleck a dit la plus belle chose à propos de l’ex-fiancée Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a un moment. Le spectacle de mi-temps du Super Bowl qu’elle a joué avec Shakira était si énergique et sexy que les gens ne pouvaient pas arrêter d’en parler – soit en faisant l’éloge, soit en se plaignant.

Lopez est fiancé à la star du baseball Alex Rodriguez, et ils sont presque trop mignons. Elle a un film à succès à son actif avec Hustlers, même s’il a été snobé par les Oscars. À 50 ans, elle est en si grande forme qu’elle est une source d’inspiration pour les femmes du monde entier et ses fesses auraient une valeur de plus de 20 millions de dollars.

En ce qui concerne au moins un ex-petit ami, le temps triomphant de Lopez sous les projecteurs est bien mérité. Ben Affleck ne semble pas mécontenter son ancienne flamme à une minute de son succès.

“Bennifer” était autrefois une affaire énorme

Ben Affleck | Michael Tran / FilmMagic

En 2001, Lopez et Affleck se sont rencontrés sur le tournage du film dans lequel ils ont joué ensemble, Gigli. Bien que le film soit un flop, l’étincelle entre eux était la vraie chose, et les deux ont commencé à sortir ensemble.

C’étaient des stars tellement énormes et elles étaient tellement frappées les unes que les autres que le public ne pouvait pas en avoir assez. Ils ont été le premier couple à obtenir un nom qui était un mélange de leurs prénoms, et “Bennifer” a été le centre d’une énorme attention.

Ils se sont fiancés en 2002, quand Affleck lui a donné un diamant rose de 6,1 carats, envoyant leurs fans encore plus dans une frénésie. Le mariage était prévu pour 2003, mais ils l’ont annulé quelques jours seulement avant qu’il ne se produise.

Leur relation ne s’est jamais vraiment rétablie et en 2004, ils se sont séparés. L’intensité de l’examen n’a pas cessé au début, avec de nombreuses théories sur qui était à blâmer pour leur rupture.

La vie a continué pour les deux

Une fois que la fureur s’est calmée, Lopez et Affleck ont ​​continué leur vie.

Lopez a épousé Marc Anthony, avec qui elle avait des jumeaux qui ont maintenant 12 ans. Affleck a épousé Jennifer Garner et ils ont eu trois enfants ensemble. Bien que les deux mariages soient terminés depuis, il est clair que les deux moitiés de «Bennifer» ont évolué depuis le moment où elles ont partagé ensemble.

Un des problèmes auxquels Affleck a dû faire face dans sa vie est sa consommation d’alcool, qui, selon lui, a été un facteur important dans son divorce. La sobriété n’a pas été facile pour lui, et il a subi une cure de désintoxication à trois reprises.

Peut-être qu’à cause du travail qu’il a fait pour devenir sobre, il semble être devenu une personne très réfléchie et ouverte. Il a non seulement assumé la responsabilité de ses erreurs dans son mariage et a exprimé sa gratitude à Garner, mais il a également récemment eu des paroles très aimables à dire à propos de Lopez.

Il ne s’est pas retenu dans une interview

Affleck a récemment été interviewé pour le New York Times pour faire connaître son nouveau film, The Way Back. L’un des sujets abordés a été le succès actuel de Lopez. Affleck était enthousiasmée par sa performance dans Hustlers, disant qu’elle méritait un signe de tête aux Oscars.

“Elle aurait dû être nommée”, a-t-il dit. “Elle est la vraie chose. Je reste régulièrement en contact avec elle et j’ai beaucoup de respect pour elle. À quel point est-ce génial qu’elle ait eu son plus gros film à 50 ans? C’est putain de baller. “

Il semble que non seulement Affleck n’éprouve pas de rancune envers son ancien amour, mais que les deux sont suffisamment à l’aise pour rester en contact. Compte tenu de leur importance dans la vie de l’autre à un moment donné, il est bon de voir qu’ils peuvent être amis aujourd’hui.

Peu importe à quel point Lopez réussit dans sa carrière, c’est probablement bien de savoir qu’elle a un vieil ami pour la soutenir.