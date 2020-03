Ben Affleck à la sortie de Batman, Robert Pattinson, Blowing Buffy Role

Ben Affleck entame le prochain chapitre de sa carrière avec son nouveau film “The Way Back”, mais il est toujours très lié à la Homme chauve-souris personnage qu’il a joué dans deux films et était prêt à diriger dans un projet solo avant de s’éloigner de tout. Robert Pattinson a été refondu dans le rôle d’un nouveau film Batman.

Et pourtant, Affleck ne semble avoir aucun regret, racontant Croyance“J’ai eu l’occasion d’écrire et de diriger et de jouer dans un Batman autonome et, vous savez, juste (étant à un moment) de ma vie, j’ai en quelque sorte perdu tout intérêt pour ces histoires.”

De toute évidence, il n’y a pas de ressentiment non plus que la franchise ait évolué sans lui, comme ce serait inévitablement le cas. “Je vais voir la version de Robert”, a déclaré Affleck. “Je pense que ça va être génial. Il est génial.”

L’acteur et réalisateur dit qu’il est plus intéressé par des histoires comme “The Way Back” maintenant, un film sportif sur la rédemption, à la suite d’un alcoolique qui obtient une deuxième chance en tant qu’entraîneur de basket-ball dans son ancien lycée. Ici, Affleck apporte son tout à un rôle qui résonne clairement avec ses propres luttes personnelles contre la toxicomanie.

“Nous avons tous de la douleur. Nous avons tous des défis de différents types et degrés”, a-t-il déclaré au point de vente. “La question est vraiment, comment pouvons-nous gérer cela? Souffrons-nous, tombons-nous en morceaux, laissons-nous dérailler? Ou allons-nous nous reprendre et continuer? Ce choix est ce qui nous définit finalement.”

Quand il a été suggéré qu’il pourrait peut-être envisager un retour à Batman dans une vingtaine d’années, Affleck a plaisanté: “Peut-être qu’un très vieux Batman serait intéressant, avec un déambulateur.”

Bien sûr, les fans de bandes dessinées suivent des histoires de “très vieux” Batmen depuis des années, notamment avec le “The Dark Knight Returns”, acclamé par la critique, mettant en vedette un Batman graveleux sortant de sa retraite, et la saga de prochaine génération qui présente son propre vieux Bruce Wayne, “Batman Beyond”.

Deux décennies, c’est long pour anticiper un nouveau film Batfleck, mais il y a un précédent pour de très bonnes histoires avec un Bruce Wayne plus âgé, alors peut-être que les fans peuvent s’accrocher pour espérer qu’ils obtiendront ce film solo Affleck Bat, après tout. Nous ne recommanderions tout simplement pas de retenir leur souffle.

Buffy l’humiliation des vampires

Plus tard lors de sa tournée publicitaire, Affleck est passé de parler de ses projets les plus récents à l’un des plus anciens.

Grâce à une certaine série télévisée, “Buffy the Vampire Slayer” est devenue un nom familier, mais beaucoup ne savent pas que cela a commencé comme un film unique en 1992 qui n’était pas aussi bien reçu, et encore moins savent que Ben Affleck faisait partie de sa distribution.

Même s’ils le faisaient, ils seraient pardonnés de ne pas le reconnaître sur la base de la performance qu’il a donnée, car c’était apparemment si mauvais. Et bien qu’Affleck ne se souvienne pas exactement des détails de sa seule grande scène dans le film, il se souvient certainement de ce qui s’est passé quand il l’a vu dans les salles de cinéma.

Oui, il y était, mais pas comme il s’y attendait.

L’acteur a parlé de la débâcle embarrassante lors d’une apparition avec “The Jess Cagle Show” de SiriusXM, disant à l’hôte, qu’il avait une ligne dans le film et que le réalisateur Fran Rubel Kuzui “semblait satisfait” de son travail, alors il a fait son travail et a continué.

Puis le film est sorti et il a acheté son propre billet pour se voir sur grand écran. “Je suis allé au film et je me suis dit:” Ce n’est pas ma voix. Ce n’est pas moi “”, a-t-il déclaré. “Apparemment, la réalisatrice détestait tellement ma performance qu’elle a bouclé toute la performance, qui était une ligne.”

“Alors, oui, je suis doublé”, a-t-il souligné. “En anglais!”

