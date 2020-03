Ben Affleck appelle les fans à faire un don aux banques alimentaires Feeding America

2020-03-15 17:30:06

Ben Affleck a appelé ses fans à aider les personnes défavorisées qui ont du mal à mettre les pieds sur la table au milieu de la pandémie de coronavirus.

Ben Affleck encourage ses fans à faire un don aux banques alimentaires nationales de Feeding America au milieu de l’épidémie de coronavirus.

La star hollywoodienne de 47 ans est allée sur Instagram pour partager ses préoccupations concernant les “familles à faible revenu” et les personnes âgées qui pourraient avoir du mal à mettre de la nourriture sur la table alors que les gens paniquent acheter pendant la pandémie, et a également appelé ses partisans faire un don aux nombreuses banques alimentaires de l’organisation à travers l’Amérique alors qu’elles travaillent «sans relâche» pour nourrir la communauté.

Il a écrit sur Instagram: “En ces temps d’incertitude, je pense à nos populations les plus vulnérables – les enfants qui perdent l’accès aux repas dont ils dépendent, nos amis et notre famille qui sont confrontés à des interruptions de travail, les personnes âgées et les pauvres – Rejoignez-moi pour soutenir @FeedingAmerica, le réseau national de 200 banques alimentaires travaillant sans relâche pour nourrir nos voisins à travers le pays. Voir le lien dans ma biographie pour faire un don. (sic) ”

Le plaidoyer de la star de la “ Justice League ” vient après qu’il ait été repéré avec ses enfants – Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans, et Samuel, huit ans, qu’il a avec son ex-femme Jennifer Garner – dans un magasin PetCo à Santa Monica samedi ( 14.03.20).

Pendant ce temps, Jennifer – qui s’est séparée de l’acteur de “ Gone Girl ” en 2015 après une décennie de mariage, avant de finaliser leur divorce en 2018 – serait favorable à la relation de Ben avec sa co-star de “ Deep Water ” Ana de Armas.

Un initié a déclaré à Us Weekly: “Ben et Ana sont heureux ensemble et sortent officiellement ensemble.”

La source a affirmé que l’actrice de ’13 Going on 30 ‘avait “complètement quitté Ben dans un sens romantique” et a ajouté que: “Elle le considère comme un ami, pense qu’il est un bon père pour leurs enfants et le respecte.

“Elle est heureuse dans sa propre vie et le soutient et heureuse pour lui et sa relation.”

Le couple – qui a tourné le film à la Nouvelle-Orléans l’année dernière – a été aperçu en vacances à Cuba en mars, avant de se rendre au Costa Rica.

Une source a déclaré à l’époque: “Ce n’étaient que deux d’entre eux et leur chauffeur. Ben était heureux de prendre des photos avec des fans. Ben était de très bonne humeur, faisant des grimaces en selfies avec des fans.”

Mots clés: Ben Affleck, Jennifer Garner, Ana de Armas

