Ben Affleck avait une «liaison sobre» pour les engagements de réadaptation pendant le tournage

Ben Affleck a eu une liaison sobre le conduire d’avant en arrière de l’ensemble à la réadaptation tout en faisant son dernier film, “The Way Back”, selon une co-star.

Affleck a effectué un séjour de 40 jours dans un établissement traitant l’alcoolisme en octobre 2018, qui a coïncidé avec le tournage du film, et la production était bien au courant de la situation de l’acteur.

“Tout le monde était très transparent depuis le début qu’il était en cure de désintoxication au début du film”, a déclaré Will Ropp, la co-star d’Affleck. Gens lors de la première à Los Angeles dimanche.

Ropp a ajouté: “Il devait avoir une liaison sobre qui l’amènerait à se coucher et qui le ramènerait de [the] ensemble.”

Il est souvent courant pour une personne travaillant dans un programme de rétablissement ambulatoire d’avoir une “escorte sobre” pour l’aider à “prendre rendez-vous avec des médecins, des thérapeutes, des conseillers et des groupes de soutien”, selon Sunrise House.

L’alun de la “Justice League” a également parlé à People du “The Way Back”, qui suit l’histoire d’un alcoolique en difficulté qui a une chance de rachat tout en entraînant l’équipe de basket-ball de son lycée alma mater.

“Il y a des choses à propos de ce personnage auxquelles je pourrais vraiment me connecter – être un alcoolique en convalescence, vivre des conflits familiaux, un divorce.”

Il a ajouté: “Vous essayez d’apporter votre propre expérience de vie aux parties que vous pouvez utiliser votre imagination sur les autres parties.”

En mars de l’année dernière, Affleck a parlé de sa lutte contre la maladie, dire à Hoda Kotb sur “Aujourd’hui” qu’il s’agit d’une “lutte à vie”.

“Certaines personnes sont vraiment mal à l’aise, cela ne me dérange pas de parler d’alcoolisme”, a déclaré Affleck à l’époque. “Être alcoolique, ça fait partie de ma vie. C’est quelque chose que je gère. Cela n’a pas à résumer en quelque sorte toute mon identité et à être tout, mais c’est quelque chose sur lequel vous savez que vous devez travailler.”

“J’ai eu un problème et je veux vraiment y remédier”, a-t-il poursuivi. “J’en suis fier … C’est à propos de vous, de votre vie, de votre famille et des gens que nous rencontrons ce genre d’obstacles et nous devons y faire face.”

Affleck a eu deux autres séjours en cure de désintoxication en 2001 et 2017.

“The Way Back” s’ouvre le 6 mars.

