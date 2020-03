Ben Affleck dit que Matt Damon était “ si jaloux ” de sa première carrière d’acteur

2020-03-04 19:30:06

Ben Affleck dit que son ami d’enfance Matt Damon était “tellement incroyablement jaloux” de sa carrière d’acteur en grandissant.

Les deux amis ont grandi ensemble à Boston et ont ensuite fait leur grande pause à Hollywood en même temps avec le film primé “ Good Will Hunting ”, mais avant le film primé, Ben avait déjà joué un rôle dans une série intitulée «Le voyage de Mimi» quand il était enfant.

Et quand il est revenu du tournage du projet, Ben affirme que Matt était si envieux de son ami qu’il a décidé de poursuivre lui-même une carrière dans le cinéma.

Ben, 47 ans, a expliqué lors d’une apparition sur “The Jess Cagle Show” de SiriusXM: “J’avais sept ou huit ans, et j’ai fini par obtenir le rôle … Périodiquement, je quittais la ville et j’allais faire cette série,” Le voyage de le Mimi “. Et c’était ringard, et j’étais gêné à ce sujet. Ce n’était pas comme si je revenais à la maison et en disant:” Vous devez voir ça! Je suis tellement cool! ”

“Mais je l’ai aimé, et cela a fait deux choses. L’une m’a inculqué un amour et une affection profonds pour cet art et ce métier et cette ligne de travail, et cela a rendu Matt Damon si incroyablement jaloux, cela l’a poussé à une carrière au cinéma. “Je m’en rends vraiment compte.”

La star de ‘Way Back’ et Matt, 49 ans, sont toujours des amis proches, et des sources ont précédemment affirmé que Matt serait “toujours là” pour Ben alors que les autres batailles contre la dépendance à l’alcool.

Ben a parlé de sa dépendance – qui l’a vu entrer en cure de désintoxication en 2018 – ces dernières semaines, et les initiés disent que Matt est toujours disponible pour soutenir son copain.

Une source a déclaré: “Il est et sera toujours là pour Ben. Ils sont amis depuis des années. Souvenons-nous qu’ils ont chacun leur propre famille et leur propre carrière.”

Mots clés: Ben Affleck, Matt Damon

