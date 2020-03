Ben Affleck enseigne l’espagnol à sa fille

2020-03-05 22:30:07

Ben Affleck a enseigné l’espagnol à sa fille aînée, mais dit qu’elle est maintenant “meilleure” dans la langue que lui.

L’acteur de 47 ans a appris l’espagnol comme langue seconde lorsqu’il travaillait sur une série télévisée filmée au Mexique quand il était adolescent, et avait utilisé ses compétences pour aider sa fille aînée Violet, 14 ans, quand elle exprimé un intérêt pour la langue.

Mais maintenant, Violet a commencé à apprendre des phrases “plus dures” à l’école et n’a plus besoin de son père pour l’aider.

La star de ‘Justice League’ a déclaré: “Elle a toujours été une très bonne étudiante, et elle s’intéresse à l’espagnol, et donc je l’aiderais souvent. Maintenant, tout d’un coup, elle est entrée dans la classe où elle est, comme, en les cours d’espagnol les plus difficiles et elle s’améliore. Elle a raison au point où je pense qu’elle pourrait me dépasser. ”

Ben – qui a Violet, ainsi que Seraphina, 11 ans et Samuel, huit ans, avec son ex-femme Jennifer Garner – ne laissera pas Violet le dépasser, car il a maintenant suivi des cours d’espagnol de son propre afin de suivre ses progrès.

Il a ajouté lors d’une apparition sur «The Kelly Clarkson Show»: «J’étais comme,« Non. Cela ne se produit pas. Cela ne me dérange pas que je ne puisse pas faire tes devoirs de mathématiques quand tu auras 14 ans, mais tu ne vas pas être meilleur en espagnol que moi. J’ai donc décidé maintenant que je dois prendre des cours; je dois faire quelque chose à suivre.”

Pendant ce temps, l’acteur de “ Way Back ” a également récemment expliqué comment Violet aime se moquer de son utilisation des emoji après avoir découvert qu’il était en conversation de groupe avec ses plus jeunes co-stars.

Ben a expliqué: “Ma fille est tellement drôle, elle me taquine, elle a 14 ans et elle est comme: ‘Pourquoi vous laissent-ils sur ce chat de groupe? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ne prétendez pas que vous en avez idée de ce qui se passe ».

“Alors, elle dit:” Que disent-ils sur le chat de groupe? ” ce qui ne convient que très rarement à ma fille, mais c’est très amusant. C’est une façon de rester en contact. C’est amusant. “

