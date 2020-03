Ben Affleck était «nerveux» pour commencer à tourner «The Last Duel»

Ben Affleck a récemment promu son dernier film The Way Back, un film où il incarne un ancien joueur de basket-ball aux prises avec une dépendance. Il a été très franc dans ses interviews, ouvrant sur sa sobriété, son divorce avec Jennifer Garner, et même la réception qu’il a reçue pour son portrait de Batman.

Affleck a également été très vocal sur son prochain rôle dans The Last Duel. Les fans de son travail pourraient être surpris d’apprendre qu’il était un peu nerveux à l’idée de commencer à travailler sur cette pièce à venir.

Ben Affleck | Emma McIntyre / . pour SiriusXM

Film “Le dernier duel”

The Last Duel est un drame avec Affleck, Matt Damon, Jodie Comer et Adam Driver. Le film est basé sur une histoire vraie de vengeance, racontant un duel entre les chevaliers du 14ème siècle Jean de Carrouges et Jacques Le Gris qui ont combattu dans le dernier duel officiellement sanctionné à mort. Jean de Carrouges revient de la guerre pour constater que sa femme a été violée par Le Gris. Lorsque personne ne croit la femme en question, le roi de France décide que l’argument sera réglé en duel.

Basé sur le livre d’Eric Jager, The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat, The Last Duel film sera réalisé par Ridley Scott. Il n’est pas étranger aux films d’époque, ayant déjà couvert un sujet similaire dans The Duellists, un drame de 1977 sur une querelle entre deux officiers à l’époque napoléonienne. Le dernier duel devrait sortir dans les salles américaines le jour de Noël 2020 avec une sortie élargie au début de 2021.

Ben Affleck était «un peu nerveux» à propos de «The Last Duel»

Affleck a déclaré à Entertainment Tonight qu’il était “un peu nerveux” à l’idée de commencer à filmer parce qu’il n’avait jamais rien fait de plus ancien que médiéval. Le dernier duel a lieu en 1386 et est très lourd sur “l’armure et les épées et des trucs comme ça”, selon Affleck. Dans le passé, le travail d’Affleck a consisté en des films d’action comme Justice League, des drames comme Argo et même des thrillers comme Gone Girl, mais jamais une pièce d’époque se déroulant à l’époque médiévale. Affleck est également le producteur exécutif du film, ajoutant un autre défi au mix.

Heureusement, Affleck a eu une excellente aide pour créer ce film. Il ne travaille pas avec Damon, la co-star de Good Will Hunting, depuis 1997, mais le duo s’est réuni pour écrire The Last Duel. Affleck a dit que c’était un «vrai plaisir» de travailler à nouveau avec Damon. “[Matt and I] n’arrêtait pas de dire: «Pourquoi n’avons-nous pas fait cela plus souvent?» Nous avons juste eu de la chance que nos horaires se recoupent de sorte que nous ayons du temps libre à partager », a déclaré Affleck.

Les deux ont travaillé en étroite collaboration avec Nicole Holofcener, qui a créé The Land of Steady Habits et Can You Ever Forgive Me? pour écrire le script du dernier duel. Damon a expliqué à Entertainment Tonight comment lui et Affleck ont ​​écrit les perspectives masculines dans le film et Holofcener a écrit le point de vue féminin.

Malgré ses nerfs initiaux à propos de jouer dans un film qui se déroule à l’époque médiévale, il est probable que la chimie entre Affleck et Damon n’a pas changé. Les fans attendent avec impatience la sortie de The Last Duel à la fin de cette année.