Ben Affleck fait de la paternité une priorité

Ben Affleck fait de la paternité sa priorité, car il dit qu’il n’est pas intéressé à sortir avec lui parce que son principal “objectif” dans la vie en ce moment est “d’être un papa”.

Ben Affleck fait de la paternité sa priorité.

La star de ‘Way Back’ a Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans, et Samuel, huit ans, avec son ex-femme Jennifer Garner, et a déclaré que son principal “objectif” dans la vie en ce moment est “d’être un papa”, comme il le confesse il n’est pas encore à l’affût de l’amour.

S’adressant à «Access», Ben a déclaré qu’il ne faisait partie d’aucune application de rencontres, mais s’il l’était, il a affirmé que sa biographie dirait qu’il [a] père d’abord “.

Il a ensuite ajouté: “Ma vie en ce moment est concentrée sur, à coup sûr, être un père, et c’est la chose la plus importante pour moi. Je passe également un moment très excitant professionnellement [with] une série de films qui me font vraiment aimer à nouveau. ”

Ben, 47 ans, a déjà parlé de son désir d’être un père plus présent, surtout après avoir lutté contre l’alcoolisme, qui l’a vu entrer en réadaptation à plusieurs reprises.

Et la star de «Justice League» s’efforce toujours d’être «honnête» avec sa progéniture au sujet de ses «échecs et revers», car il sait qu’ils lui «pardonneront».

Il a dit: “Les enfants sont résistants. Ils apprécient la vérité. Les enfants, si vous êtes honnêtes et ouverts avec eux, peuvent pardonner les échecs et les revers, et ils veulent vous aimer et vous respecter. C’est mon approche de la paternité.

“J’ai parlé honnêtement à mes enfants des moments difficiles. J’essaie d’être honnête avec eux et de dire que la chose la plus importante est d’être ouvert et honnête sur ce que vous ressentez et quand vous ne vous sentez pas bien, pour dire c’est difficile pour moi et pour atteindre leurs parents et leurs enseignants. ”

Bien que Ben ne soit pas toujours le parent “parfait”, il sait que ses enfants iront “bien” tant qu’il fera de son mieux.

Il a ajouté: “C’est un essai et une erreur. Vous devez être capable de vous pardonner en tant que parents et dire que je ne vais pas toujours faire cela parfaitement. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Parfois, je vais dire et faire la mauvaise chose mais, comme je l’ai dit, les enfants sont d’accord avec ça. Si vous êtes honnête et que vous les aimez. “

