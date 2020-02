Ben Affleck n’a pas de «place pour l’échec» dans sa vie

2020-02-20 22:00:06

Ben Affleck n’a plus “de place pour l’échec” dans sa vie, suite à sa sobriété de l’an dernier.

L’acteur de 47 ans a travaillé sur la sobriété au cours des dernières années, mais a été repéré en train de trébucher dans la rue pendant Halloween (31.10.19) l’année dernière après un glissement momentané dans son parcours de sobriété.

Et maintenant, la star a déclaré qu’il avait pris le glissement comme un signe dont il avait besoin pour aller mieux, et espère qu’il ne fera plus la même erreur.

En parlant des images virales TMZ de la nuit, il a déclaré: “J’en ai regardé une partie, mais pas la totalité, le tout. Je sais à quoi ça ressemble d’être ivre. Je n’ai plus besoin de le regarder . ”

Ben a également réfléchi sur ce à quoi sa vie a consisté depuis sa chute, car il a dit qu’il travaillait à passer autant de temps que possible avec ses trois enfants – Violet, 14 ans, Séraphine, 11 ans et Samuel, sept ans – avec qui il a son ex-femme Jennifer Garner.

Il a ajouté: “J’ai pris la dernière moitié de l’année. Et je dois juste être papa. Conduisez-les à l’école, ramassez-les. Allez à la compétition de natation. C’est là que se passe la parentalité – c’est dans les mailles du filet. C’est dans les moments où vous les retirez du football. Et ils voient quelque chose de profond. Ou ils parlent de ce qu’ils ressentent vraiment. ”

Et la star de «Justice League» fait de son «mieux» pour rester en bonne santé maintenant.

S’exprimant lors d’une apparition sur “Good Morning America” ​​jeudi (20.02.20), il a déclaré: “Je dois être l’homme que je veux être à ce stade. Je n’ai plus de place pour l’échec de ce genre.”

Au moment de son manque de sobriété momentané, Ben a reconnu son erreur, affirmant qu’il ne la laisserait pas “dérailler” de son objectif de santé.

Il a dit: “Eh bien, vous savez, cela arrive. C’est une erreur, mais je ne vais pas la laisser dérailler.”

