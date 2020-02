Ben Affleck parle de Jennifer Garner Divorce, alcoolisme et rechute

Ben Affleck incarne un alcoolique essayant de vaincre ses démons dans le prochain film “The Way Back” et, dans son premier profil faisant la promotion du film, il réfléchit à ses propres luttes personnelles.

Affleck est allé en cure de désintoxication en 2001, 2017 et 2018 et a admis avoir rechuté après une année de sobriété en 2019. Entre les traitements, en 2015, lui et son ex-femme Jennifer Garner a d’abord annoncé leur séparation, avant de finaliser leur divorce en 2018.

Parler avec le New York Times, Affleck a dit qu’il buvait plus quand lui et Garner avaient des problèmes, ce qui n’a fait qu’exacerber le problème.

“Les personnes ayant un comportement compulsif, et j’en suis un, ont ce type d’inconfort basique tout le temps qu’elles essaient de faire disparaître”, a-t-il déclaré à la publication. “Vous essayez de vous sentir mieux en mangeant ou en buvant, en faisant du sexe, en jouant ou en faisant du shopping ou quoi que ce soit. Mais cela finit par aggraver votre vie. Ensuite, vous en faites plus pour que cet inconfort disparaisse. . Cela devient un cercle vicieux que vous ne pouvez pas briser. C’est du moins ce qui m’est arrivé. “

“J’ai bu relativement normalement pendant longtemps”, a-t-il ajouté. “Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015, 2016. Ma consommation d’alcool, bien sûr, a créé plus de problèmes conjugaux.”

Affleck a également déclaré que «le plus grand regret de ma vie est ce divorce», mais a noté qu’il n’était pas «particulièrement sain» pour lui «d’obséder par les échecs – les rechutes – et de me battre». Admettant qu’il a “certainement fait des erreurs” et qu’il avait plus de regrets, il a dit qu’il se concentrait désormais sur ce qu’il pourrait en tirer et “essayer d’avancer”.

Aller de l’avant, c’est aussi parler franchement d’un moment de culture pop plus divertissant dans la mémoire récente: Affleck mentir sur le fait d’avoir un gigantesque tatouage de phénix sur le dos, après que des paparazzis l’ont capturé sur la plage.

“Je n’aimais pas que quelqu’un en ait une photo en m’espionnant”, a-t-il expliqué en expliquant pourquoi il avait initialement nié que c’était réel. “Cela semblait envahissant. Mais vous avez raison. J’aurais pu dire: ‘Cela ne vous regarde pas.’ Je suppose que j’ai eu un coup de pied en jouant avec «Extra». Votre tatouage est-il réel ou pas réel? Bien sûr, il est réel! Non, j’ai mis un faux tatouage sur mon dos et je l’ai caché. “

En 2016, Garner a réagi à son encre en racontant Vanity Fair“Vous savez ce que nous dirions à ce sujet dans ma ville natale? Bénissez son cœur.” Un phénix renaît de ses cendres. Suis-je les cendres dans ce scénario? ”

Elle a ensuite ajouté: “Je prends ombrage. Je refuse d’être les cendres.”

Lire le profil complet dans le New York Times. Le film de Ben, “The Way Back”, débarque dans les salles le 6 mars 2020.