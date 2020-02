Ben Affleck: parler de ma bataille contre l’alcool est «libérateur»

2020-02-27 02:30:06

Ben Affleck trouve que parler de sa bataille contre l’alcoolisme est “libérateur”, même s’il admet qu’il aurait “préféré” que cela reste privé.

L’acteur de 47 ans a été plusieurs fois en cure de désintoxication pour travailler sur sa sobriété et a déclaré que s’il aurait “préféré” s’attaquer à ses dépendances en privé, il pense qu’il y a quelque chose de libérateur à parler en public.

Ben dit que ses antécédents familiaux avec l’alcoolisme – qui ont vu deux de ses grands-parents, son père Timothy et son frère Casey Affleck tous lutter contre la toxicomanie – associés à la rupture de sa relation avec son ex-femme Jennifer Garner en 2015 ont évité l’alcool difficile.

Il a dit: “Franchement. J’aurais préféré traiter cette partie de ma vie en privé, mais ce n’est pas comme ça que ma vie est.

“Pour moi, c’était une chose à deux volets. J’ai une composante génétique. Deux de mes grands-parents étaient alcooliques. Il semblait donc statistiquement que les dés étaient plutôt chargés.

“Quand ma vie est devenue stressante, principalement en raison de la déception et de la douleur que le divorce a causées à mes enfants, cela m’a profondément affecté.

“Je ne voulais pas les voir blessés. Je me suis retrouvé à boire de plus en plus la nuit à la maison. C’était quelque chose que je faisais pour éviter de ressentir des sentiments douloureux. Mes parents ont divorcé quand j’étais jeune. Je sais comment c’est douloureux. ”

L’acteur de «Way Back» – qui a Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Sam, sept ans, avec Jennifer – affirme que ses dépendances l’ont amené à développer «la dépression et l’anxiété», et a appelé à faire davantage pour «destigmatiser» le mental santé.

Il a ajouté: “J’ai souffert de dépression et d’anxiété. Les problèmes psychologiques ne sont pas aussi bien compris que la toxicomanie est maintenant. La toxicomanie est devenue plus déstigmatisée, où la santé mentale est plus déroutante et plus difficile à atteindre. Parfois, il est difficile de différencier” Quelque chose de mauvais s’est produit pour moi, donc je me sens mal ‘contre’ je me sens mal parce que quelque chose ne fonctionne pas correctement chimiquement dans mon cerveau. “”

Mais finalement, Ben pense que parler de ses luttes l’a aidé à affronter la “honte” qu’il ressentait pour ses démons.

S’adressant au magazine People, la star de ‘Justice League’ a expliqué: “C’est libérateur et une sorte de libération de ne pas avoir de secret ou d’avoir honte de quelque chose.”

Mots clés: Ben Affleck, Jennifer Garner

