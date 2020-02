Ben Affleck regrette le divorce de Jennifer Garner

2020-02-19 01:30:05

Le “plus grand regret” de Ben Affleck dans la vie est son divorce avec Jennifer Garner, avec qui il s’est séparé en juin 2015 après une décennie de mariage.

L’acteur de 47 ans s’est séparé de Jennifer en juin 2015 et a réglé leur divorce en octobre 2018, mais Ben a maintenant avoué s’être séparé de la star de “ Peppermint ” – avec qui il a Violet, 14 ans, et Seraphina, 11 ans, et Samuel, sept – est venu à un moment sombre de sa vie qu’il regrette maintenant.

Il a dit: “Le plus grand regret de ma vie est ce divorce.”

La star de «Justice League» s’est séparée de Jennifer après sa bataille contre la dépendance à l’alcool, et dit que même si sa consommation d’alcool était sous contrôle lorsqu’il était marié à Jennifer, cela est devenu un problème lorsque leur «mariage s’effondrait».

Il a expliqué: “La honte est vraiment toxique. Il n’y a pas de sous-produit positif de la honte. C’est juste une étouffement dans un sentiment toxique et hideux de faible estime de soi et de dégoût de soi.

“J’ai bu relativement normalement pendant longtemps. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015, 2016. Ma consommation d’alcool, bien sûr, a créé plus de problèmes conjugaux.”

Et tandis que la star était heureuse de parler de son passé, il a noté qu’il n’était pas “sain” de s’attarder sur ses erreurs.

S’adressant au New York Times, il a déclaré: “Ce n’est pas particulièrement sain pour moi de m’obséder sur les échecs – les rechutes – et de me battre. J’ai certainement fait des erreurs. J’ai certainement fait des choses que je regrette. Mais vous avez devez vous reprendre, en tirer des leçons, en apprendre davantage, essayer d’avancer. ”

Pendant ce temps, Ben est entré en cure de désintoxication en août 2018 pour combattre son addiction de front.

Lorsqu’il a quitté l’établissement, l’acteur de ‘Way Back’ – qui a été plusieurs fois en cure de désintoxication – a écrit sur Instagram: “Cette semaine, j’ai effectué un séjour de quarante jours dans un centre de traitement de l’alcoolisme et je suis resté en ambulatoire . Lutter contre toute dépendance est une lutte longue et difficile. À cause de cela, on n’est jamais vraiment sous traitement ou hors de traitement. C’est un engagement à plein temps. Je me bats pour moi et ma famille. (Sic) “

