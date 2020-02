Ben Affleck remet les pendules à l’heure sur sa présence dans l’application de rencontres

Tous les problèmes personnels de Ben Affleck ont ​​fait les gros titres, mais il fait enfin quelques interviews pour répondre aux rumeurs sur la façon dont il gère sa vie privée. Beaucoup diraient que son ouverture publique sur ses combats contre l’alcoolisme l’aidera avec le temps.

Il en va de même avec sa vie amoureuse, quelque chose qui s’est effondré avec Jennifer Garner, malgré le fait que les deux semblent se soutenir récemment en tant qu’amis. Depuis la fin de leur mariage, Affleck serait sorti avec différentes personnes, aucune ne semblant sérieuse.

Ce qui chauffe plus que tout, ce sont les murmures d’Affleck sur un site de rencontres particulier. Y a-t-il vraiment une vérité à cela étant donné que certaines célébrités utilisent ces sites pour trouver des relations? Il a répondu à bout portant récemment dans une interview avec Diane Sawyer.

Qu’est-ce que l’application de rencontres Raya?

Diane Sawyer a partagé un commentaire que Ben Affleck a fait à propos de Jennifer Garner: “Ce que je veux dire publiquement et en privé, c’est merci. Merci d’être attentionné, attentionné, responsable et une maman et une personne formidables” https://t.co/ 7f56cRnckA

– The Hollywood Reporter (@THR) 21 février 2020

Pour les non-initiés, une application de rencontres appelée Raya pourrait ressembler à une sorte de site New Age. D’autres, en voyant le nom d’Affleck à côté de Raya, pourraient penser qu’il sort avec une femme de ce nom.

C’est vraiment une application de rencontres très différente de Tinder et d’autres. Celui-ci en particulier est conçu pour les célébrités, en particulier, apportant peut-être plus de blagues sur des notables capables de sortir avec des gens comme eux dans une bulle.

Considérez cette application de rencontres uniquement pour les personnes les plus élitistes qui peuvent prouver qu’elles sont une célébrité riche. Personne ne peut entrer pour l’utiliser avant d’avoir effectué une vérification rigoureuse des antécédents avec une preuve de références notables et de connexions avec ses pairs.

Connue principalement comme une application de mise en réseau, elle existe depuis cinq ans maintenant. Lorsque des rumeurs ont tourbillonné, Affleck utilisait le service d’application, tout le monde s’est demandé s’il ne retrouverait pas le véritable amour comme il le semblait avec Garner.

Raya est une application de rencontres compétitive

Ben Affleck | Frazer Harrison / .

Une chose à propos de Raya est qu’il semble être le nouveau Studio 54 de l’ère numérique. Seuls 8% de tous les candidats entrent, ce qui peut exclure certains noms bien connus… y compris (apparemment) Hannah Brown.

Dans les années 1970, le Studio 54 était LE lieu idéal pour se mêler et être vu avec les élites de New York. Il semble maintenant que Raya soit devenu un endroit similaire à l’échelle mondiale avec des noms comme Channing Tatum, apparemment un utilisateur actif.

Affleck voulait que ce soit clair, cependant, il n’est pas sur Raya. Lors de son entretien avec Diane Sawyer, il a déclaré: «Je ne suis sur aucun site Web. Je connais des gens qui sont sur eux et ils s’amusent, mais pas moi. J’adorerais avoir une relation profondément significative et à laquelle je pourrais être profondément engagée. »

Personne ne devrait lui en vouloir car il essaie d’ajuster sa vie pour revenir à l’essentiel. Pour lui, les rencontres devraient devenir une expérience organique et ne pas être provoquées par des textos avec quelqu’un que l’on ne voit pas en réalité avant de se rencontrer pour une date.

Ben Affleck aurait pu montrer l’inutilité des applications de rencontres avec son commentaire

Depuis qu’Affleck a admis dans son interview son plus grand regret est son échec de mariage avec Garner, il veut clairement trouver quelqu’un avec qui il peut s’engager dans le monde réel plutôt qu’en ligne.

Entendre une célébrité dire que cela pourrait donner aux gens du monde réel des doutes sur le recours aux applications de rencontres, malgré leur commodité à ne pas avoir à sortir pour rencontrer quelqu’un. Affleck a ajouté que ces applications ont leur utilité car il dit qu’il connaît des gens qui s’amusent avec eux.

De toutes les apparences, il n’a jamais vraiment été sur Raya, en dehors de certains rapports des médias disant qu’ils ont trouvé un profil comme étant peut-être le sien. Il s’avère que c’était probablement quelqu’un d’autre. De plus, le site est surtout connu pour le réseautage professionnel dans le monde haut de gamme plutôt que pour créer de vraies histoires d’amour.

Espérons qu’Affleck puisse prouver que sortir ensemble dans la bulle du monde réel d’Hollywood peut encore produire une relation significative. Quand quelqu’un désire vraiment une telle chose, il mérite que cela devienne un véritable changeur de vie.