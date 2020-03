Ben Affleck repéré se mettre à l’aise avec la star de ‘Knives Out’ Ana de Armas à Cuba

Ben Affleck pourrait avoir une nouvelle histoire d’amour entre ses mains. Après avoir travaillé ensemble sur le thriller d’Adrian Lyne, Deep Water, Affleck a été vue en train de dîner avec la star de Knives Out, Ana de Armas, dans son pays d’origine, Cuba. Des témoins oculaires disent que les deux sont devenus très confortables l’un avec l’autre au cours de la sortie, provoquant des rumeurs selon lesquelles une romance pourrait être en préparation.

Ben Affleck | Paras Griffin / . pour Warner Bros.

Qui est Ana de Armas?

De Armas est dans le métier d’acteur depuis 14 ans,

même si elle a récemment commencé à décrocher des rôles plus importants à Hollywood. le

actrice a obtenu sa première grande pause dans Bladerunner 2049 et a été un

étoile montante depuis.

Les fans peuvent la reconnaître le plus pour son rôle dans le récent film mystère, Knives Out. Elle joue également le rôle de la nouvelle Bond girl dans le prochain No Time to Die de Daniel Craig.

Le thriller d’espionnage, cependant, a été retardé au milieu de craintes croissantes

liés au coronavirus et ne devrait pas ouvrir dans les salles avant novembre.

En attendant, les fans peuvent avoir un aperçu de Armas dans le prochain film, Blonde, où elle dépeint Marilyn Monroe. Le film devrait être présenté en salles plus tard cette année.

Ben Affleck et Ana de Armas s’associent

Affleck et de Armas se sont rencontrés sur le tournage de leur dernier film, Deep Water, qui a clôturé le tournage d’un

Il y’a quelques semaines. Le réalisateur du film, Lyne, a un penchant pour la mise en vedette

scènes de sexe et Deep Water n’est pas

exception.

Nous ne savons pas si Affleck et de Armas ont des scènes de sexe ensemble, mais s’ils le font, ils vont probablement être assez torrides. Après tout, c’est le même réalisateur qui nous a donné 9 1/2 semaines (Kim Basinger), Indecent Proposition (Demi Moore), Fatal Attraction (Michael Douglas) et Unfaithful (Diane Lane).

Affleck et de Armas ont été aperçus des scènes de tournage à la Nouvelle-Orléans en

Février et a passé quelques semaines ensemble. On ne sait pas si les deux sont juste bons

amis ou si quelque chose de romantique se développe, mais ils sont certainement proches

en dehors du travail.

Les fans peuvent regarder la paire en action lorsque Deep Water sortira en salles le 13 novembre.

Affleck et De Armas aperçoivent un endroit confortable

Bien que la production sur Deep

L’eau est arrivée à son terme, Affleck et de Armas ont continué de s’appuyer sur

leur relation. Selon Daily

Mail, les deux ont été repérés devenir très confortables dans un restaurant à La Havane,

Cuba, appelée La Corte del Principe.

Un employé du restaurant a depuis posté une photo de la paire sur

les médias sociaux, confirmant qu’ils ont passé du temps ensemble. Affleck sait aussi comment

parler espagnol, ce qui a probablement été utile lors de son voyage à Cuba.

«Ils rayonnaient. J’ai vu Ana saisir le bras de Ben alors qu’ils sortaient ensemble, ils avaient l’air super heureux – elle est absolument magnifique! ” un témoin oculaire a déclaré à Page Six. “Je pense totalement qu’ils sortent ensemble.”

L’acteur, bien sûr, a divorcé de Jennifer Garner il y a quelques années.

Le couple partage trois enfants: Violet, Seraphina et Samuel.

Ben Affleck s’ouvre sur «Justice League»

Outre sa vie amoureuse, Affleck a récemment parlé de son

rôle dans le film DCEU, Justice League,

un projet qui a été largement rejeté par les fans et les critiques. Affleck a joué le

une partie de Bruce Wayne / Batman dans le film, un rôle qu’il a quitté peu de temps

après.

Bien que Ben Affleck ait aimé jouer le personnage de Batman v Superman: Dawn of Justice, il a perdu tout enthousiasme pour le croisé capé après Justice League.

“Justice League était

malheureusement touché par une tragédie personnelle – la mort de (réalisateur) Zack

[Synder] famille. Et comme je le dis, parfois, les choses fonctionnent et se gèlent et

vous semblez parfois avoir un problème après l’autre », Affleck

expliqué.

Selon Hollywood

Journaliste, Affleck a ensuite expliqué comment il avait renoncé à diriger et à

dans un film solo de Batman.

Affleck a admis qu’il pensait que quelqu’un d’autre devrait prendre le projet

parce qu’il n’en a plus la passion.

Le réalisateur Matt Reeves a remplacé Affleck en tant que directeur de The Batman. Reeves et son équipe cast

Robert Pattinson jouera le rôle principal dans le film, qui sortira en salles le

25 juin 2021.

Ben Affleck n’a pas commenté les rapports entourant son

relation avec Ana de Armas. L’acteur est actuellement occupé à promouvoir son prochain

film, Le chemin du retour.