Ben Affleck «respecte» son père pour la sobriété

Ben Affleck “respecte” son père pour ses 30 ans de sobriété, car il dit qu’il prend les réalisations de son père comme inspiration pour son propre voyage de sobriété.

L’acteur de 47 ans a lui-même lutté contre la dépendance à l’alcool et a déclaré qu’il était si fier de son père Timothy Affleck d’avoir réussi à rester sobre pendant trois décennies, après avoir été alcoolique auparavant.

Il a dit: “Mon père a trente ans de sobriété et j’ai énormément de respect pour ce que cela prend et ce que cela signifie. Une partie de l’adulte est d’apprendre que vos parents ne sont que des gens. Ils ne sont pas parfaits. Ils étaient juste faire de leur mieux. En tant qu’enfant, nous attendons la perfection de nos parents. ”

Ben dit qu’il a pu revenir sur son enfance et dire que ses parents “ont fait de leur mieux”, et ne les blâme plus pour les “traumatismes de l’enfance” qu’il a endurés.

Il a ajouté: “J’ai appris à pouvoir regarder les choses que je souhaite être différentes dans mon enfance et à dire qu’elles [my parents] a fait de son mieux. Ils s’occupaient de leurs propres affaires et de leur propre traumatisme infantile. Le but est d’essayer de briser certains de ces cycles douloureux. ”

Et après sa propre bataille contre l’alcoolisme, la star de “ Way Back ” – qui a Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Sam, huit ans, avec son ex-femme Jennifer Garner – utilise son père comme source d’inspiration pour l’aider dans sa sobriété. périple.

S’adressant au magazine People, il a déclaré: “Mon père n’est pas devenu sobre avant l’âge de 19 ans et je sais donc à quel point ces années sont importantes et elles sont d’autant plus critiques pour moi. Je vois aussi la vie de mon père pour ce qu’elle est, qui est le gars qui a fait de son mieux, qui s’est occupé de la toxicomanie et l’a surmontée.

“Mon père était définitivement un alcoolique à bas fond et pourtant depuis trente ans, il n’a pas bu. Et maintenant, je prends cela comme la principale leçon et l’héritage de sa vie – c’est qu’il l’a considérablement amélioré.”

