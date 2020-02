Ben Affleck révèle qu’il “laisse tomber” en mangeant “un gallon de glace à minuit” pour jouer le rôle d’un alcoolique “qui boit une caisse de bière par jour” dans son nouveau film, The Way Back. Alors qu’il est retombé à 210 livres depuis le tournage, il a déclaré qu’il avait atteint 245 livres. “Il s’agissait simplement de manger autant de malbouffe et de glucides”, a-t-il ajouté.