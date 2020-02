Ben Affleck se sent «chanceux» d’avoir ses enfants avec Jennifer Garner

2020-02-26 20:00:05

Ben Affleck se sent “très chanceux” d’avoir son ex-femme Jennifer Garner a la mère de ses enfants, car il dit qu’il a “beaucoup de respect et de gratitude envers elle”.

Ben Affleck se sent “très chanceux” que son ex-femme Jennifer Garner ait la mère de ses enfants.

La star de ‘Justice League’ a Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans, et Samuel, sept ans, avec son ex-femme – dont il s’est séparé en 2015 – et a déclaré qu’il était “très reconnaissant et respectueux” de l’actrice en tant que mère, malgré leur mariage ne “travaille” pas.

Il a dit: “Quand vous avez des enfants avec quelqu’un, vous êtes connecté à eux pour toujours. Et j’ai beaucoup de chance qu’elle soit la mère de mes enfants.

«Je suis très reconnaissante et respectueuse envers elle. Notre mariage n’a pas fonctionné, et c’est difficile. Nous croyons tous les deux qu’il est important que les enfants voient leurs parents se respecter et s’entendre, qu’ils soient ensemble ou non . ”

Ben, 47 ans, sait que le divorce peut avoir un impact sur les enfants car ses propres parents se sont séparés quand il était jeune, et a félicité Jennifer pour avoir aidé à soulager la “douleur” endurée par leur progéniture à la suite de leur rupture.

Il a déclaré au magazine People: “Mes parents ont divorcé quand j’étais jeune et je sais à quel point c’est douloureux, et je savais qu’ils [my kids] devrait passer par cela publiquement. Mais les enfants sont résistants. Ils apprécient la vérité.

“Il est important que mes enfants sachent que je respecte et que je me soucie de Jen et qu’elle me traite de la même manière. J’ai beaucoup de respect et de gratitude envers elle. Et je lui souhaite le meilleur.”

Pendant ce temps, la star de ‘Way Back’ a récemment déclaré qu’il “ne voulait pas” divorcer de Jennifer.

Ben a expliqué: “Je n’ai jamais pensé que j’allais divorcer. Je ne voulais pas divorcer. Je ne voulais pas être une personne divorcée. Je ne voulais vraiment pas être une famille divisée avec mes enfants. Et cela m’a bouleversé parce que cela signifiait que je n’étais pas ce que je pensais être. Et c’était si douloureux et si décevant en moi. ”

La star a qualifié son divorce de “plus grand regret” de sa vie, car il a avoué que la rupture avait été stimulée par sa lutte contre l’alcoolisme.

Il a déclaré: “Le plus grand regret de ma vie est ce divorce.

«La honte est vraiment toxique. Il n’y a pas de sous-produit positif de la honte. C’est juste une étouffement dans un sentiment toxique et hideux de faible estime de soi et de dégoût de soi.

“J’ai bu relativement normalement pendant une longue période. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015, 2016. Ma consommation d’alcool a bien sûr créé plus de problèmes conjugaux.”

Mots clés: Ben Affleck, Jennifer Garner

Retour au flux

.