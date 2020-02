Ben Affleck s’ouvre sur les rencontres, Jennifer Garner, J.Lo et les «erreurs» passées

Ben Affleck réfléchit aux regrets et aux erreurs du passé, tout en anticipant l’avenir avec une paire de nouvelles interviews avec “Bonjour Amérique” et le New York Times.

L’acteur – qui fait actuellement la promotion de son film sur un entraîneur de basket-ball alcoolique en convalescence, “The Way Back” – a parlé de son propre alcoolisme à travers la tournée de presse, ainsi que de sa relation avec son ex-femme. Jennifer Garner, sa vie amoureuse actuelle et son plan quinquennal.

Apparaissant sur “GMA” ce matin pour la partie 2 de son entretien avec Diane Sawyer, le journaliste lui a demandé des informations selon lesquelles il utilisait l’application de rencontres Raya.

Affleck a ajouté: “No Tinder. Grindr. Bumble. Humble. Je ne suis sur aucune d’entre elles. Je n’ai pas de jugement pour les gens qui sont, super. Je connais des gens qui sont sur eux passer un bon moment mais pas moi. “

“J’adorerais avoir une relation qui soit profondément significative et à laquelle je pourrais être profondément engagé”, a-t-il déclaré. Ce désir est quelque chose qu’il a doublé lors de leur conversation, car il a également révélé où il espère être dans cinq ans.

“Dans cinq ans, Ben Affleck est sobre et heureux et voit ses enfants trois jours et demi par semaine et a réalisé trois ou quatre films qui l’intéressent”, a-t-il déclaré à Sawyer. “J’en ai dirigé deux dont il est, espérons-le, fier et qui entretiennent une relation saine, stable, aimante et engagée.”

Ben et Garner sont parents de trois enfants: Violet, 14 ans, Samuel, 7 ans et Seraphina, 11 ans.

L’acteur a déclaré qu’il avait définitivement des regrets et qu’il avait fait “beaucoup d’erreurs, certaines grandes, certaines petites” dans sa vie – et qu’il souhaitait pouvoir “revenir en arrière et changer toutes sortes de choses”, il sait qu’il ne peut pas. Pour l’instant, il se concentre sur la recherche d’une “sorte de sens et de but”.

“Je n’ai pas été élevé dans la religion, je ne suis pas un très bon chrétien”, a-t-il noté, “même si je vais à l’église avec mes enfants parce que c’était important pour Jennifer, et maintenant j’y vais aussi et j’aime beaucoup ça.”

Il a également dit à Sawyer qu’il prenait des antidépresseurs et a noté “qu’ils sont très utiles pour moi.” Il a ajouté: “Je les ai pris depuis que j’avais 26 ans. Parfois, ils ne vous parleront pas d’un effet secondaire affreux, vous reviendrez et direz, pourquoi suis-je plus lourd de 60 livres?”

Le journaliste du New York Times Brooks Barnes, qui a dressé le profil d’Affleck pour la publication, a également a partagé quelques citations supplémentaires de leur entretien cela n’a pas fait partie de la pièce finale. Ben y réitère sa gratitude pour l’ex Garner et parle brièvement de sa relation avec Jennifer Lopez.

“La première et principale chose que je dois dire à Jennifer Garner en public ou en privé est merci”, a déclaré Affleck à Barnes. “Je veux être très clair sur le fait que je la respecte et à quel point j’apprécie le fait qu’elle travaille avec moi en coparentalité.”

De J.Lo, il a dit qu’elle “aurait dû être nominée” pour son travail dans “Hustlers.” Elle est la vraie chose “, at-il ajouté.” Je reste en contact périodiquement avec elle et j’ai beaucoup de respect pour elle. À quel point est-ce génial qu’elle ait eu son plus gros film à 50 ans? C’est f – roi baller. “

De son propre travail, il a dit qu’il “vraiment [feels] bon sur peut-être 25% des films que j’ai réalisés. “Un film dont il est particulièrement fier est le film de Mike Judge” Extraire “, racontant le Times,” J’ai pris une grosse oscillation et joué un personnage étrange. J’aime vraiment la façon dont cela s’est avéré. “

“The Way Back” d’Affleck sortira en salles le 6 mars 2020.

