Ben Affleck veut une relation «significative»

2020-02-21 23:30:06

Ben Affleck veut une relation “profondément significative” avec quelqu’un de spécial, bien qu’il ne recherche pas l’amour sur les applications de rencontres.

Ben Affleck veut une relation “profondément significative”.

L’acteur de la “ Justice League ” est sorti avec désinvolture depuis sa séparation de son ex-femme Jennifer Garner en 2015, mais a déclaré qu’il était maintenant à la recherche de quelque chose de plus sérieux, bien qu’il insiste sur le fait qu’il ne se tournera pas vers des applications de rencontres pour trouver l’amour.

S’exprimant au cours de la seconde moitié de son interview avec Diane Sawyer – qui a été diffusée sur “Good Morning America” ​​vendredi (21.02.20) – il a déclaré: “Je ne suis sur aucun site Web, je ne suis sur aucune application de rencontres, pas Tinder, Grindr, Brindr, Bumble, Humble. Je ne suis sur aucun d’entre eux. Je n’ai aucun jugement sur les gens qui sont – je connais des gens qui sont sur eux et qui s’amusent, mais ce n’est pas moi. J’adorerais avoir une relation qui soit profondément significative et à laquelle je pourrais être profondément engagé. ”

Ben, 47 ans, a également évoqué ses espoirs pour les cinq prochaines années, qui sont notamment d’être “sobre et heureux” et d’avoir “une relation engagée”.

Demandé par Diane ce qu’il aimerait que les manchettes disent de lui à l’avenir, Ben – qui a Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, sept ans avec Jennifer – a déclaré: “Ben Affleck est sobre et heureux et voit son enfants trois jours et demi par semaine. Il a réalisé trois ou quatre films qui l’intéressent, en a probablement réalisé deux dont il est, espérons-le, fier et qui entretiennent une relation saine, stable, aimante et engagée. ”

Et il a ensuite ajouté: “On se voit dans cinq ans. Je me suis installé pour celui-là, n’est-ce pas? Je ferais mieux de le faire maintenant.”

Au cours de la première moitié de l’interview de Ben, la star d’Argo a déclaré qu’il “ne voulait pas” divorcer de Jennifer en 2015.

Ben – qui a finalisé son divorce en octobre 2018 – a déclaré: “Je n’ai jamais pensé que j’allais divorcer. Je ne voulais pas divorcer. Je ne voulais pas être une personne divorcée. Je ne voulais vraiment pas être une famille divisée avec mes enfants. Et cela m’a bouleversé parce que cela signifiait que je n’étais pas ce que je pensais être. Et c’était si douloureux et si décevant en moi-même. ”

Et la star a également envoyé un message public à son ex-femme Jennifer, alors qu’il la remerciait d’être “une maman et une personne formidables”.

Il a ajouté: “Ce que je veux dire publiquement et en privé, c’est:” Merci. Merci d’être réfléchi, prévenant, responsable et une maman et une personne formidables. ” “

Mots clés: Ben Affleck, Jennifer Garner

Retour au flux

.