Ben Higgins a qualifié Peter Weber d ‘«un des grands» après la débâcle finale

Le Bachelor est toujours plein de rebondissements, de tours et (parfois) de fins choquantes, mais personne ne pouvait s’attendre à ce que la saison de Peter Weber se déroule comme elle l’a fait. Vers la fin de la route de Weber vers la romance, il a noté qu’il était follement amoureux de deux femmes. Mais tout s’est dégradé lorsque Madison Prewett est partie, ne laissant que Hannah Ann Sluss. Sluss et Weber se sont fiancés à la fin de la saison, comme nous le savons. Mais après que Weber ait admis à Sluss qu’il ne pouvait pas lui donner tout son cœur, ils ont dit que ça s’arrêtait.

Weber et Prewett ont également tenté de se reconnecter après tout ce qui avait été dit et fait. Mais maintenant, il semble qu’ils aient également annulé leur relation. Et après que Weber a alerté les adeptes de son statut relationnel, l’ancien baccalauréat Ben Higgins a commenté avec des mots aimables.

La saison «Bachelor» de Peter Weber s’est terminée de manière catastrophique

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu des amis, de la famille et de la nation bachelor au cours des derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Weber ne s’attendait pas à ce que sa saison se termine comme elle l’a fait. Alors que Sluss adorait Weber et voulait que leur engagement fonctionne, le cœur de Weber n’y était pas autant que le sien. Et elle a été extrêmement blessée et trahie par lui lui enlevant son premier engagement.

Non seulement Weber a été retenu par son amour pour Prewett, mais Sluss a révélé lors de la finale en direct qu’il lui avait également dit qu’il voulait contacter Hannah Brown pour la fermeture.

«J’aurais vraiment dû capter le premier drapeau rouge que tu m’as donné. C’est à ce moment que vous avez voulu tendre la main à Hannah Brown pour trouver une clôture avec elle », a déclaré Sluss à Weber. «Donc vraiment, en y repensant, notre engagement a impliqué trois femmes. Moi. Vous êtes toujours amoureux de Madison et me proposez. Et vous avez besoin de fermeture avec Hannah Brown. “

Non seulement la relation de Weber avec Sluss n’a pas fonctionné, mais il a également annoncé sur Instagram que lui et Prewett se séparaient également après une brève réconciliation.

Ben Higgins a critiqué la façon dont Weber a géré le drame

La fin de la saison a été la cerise sur le gâteau. Mais c’était loin d’être le seul événement choquant qui se soit produit pendant la saison de Weber. Il y avait beaucoup de combats entre les concurrents. Et au lieu que Weber mette un terme aux combats, il semblait évoquer le conflit souvent lors de conversations alors qu’il aurait dû se concentrer sur une meilleure connaissance des femmes.

L’ancien Bachelor Ben Higgins a eu ses propres réflexions sur la saison de Weber.

«J’ai toujours dit que la marque d’un bon« Bachelorette »ou« Bachelor »n’est pas à quel point ils sont sympathiques, parce que le spectacle peut vous rendre sympathique ou non, c’est comment vous réagissez aux conflits et à la controverse, et jusqu’à présent, Peter n’est pas faire un mauvais travail, mais il ne fait pas non plus un bon travail », a déclaré Higgins à Page Six. “Il laisse un peu les choses se produire, et cela peut devenir très moche rapidement.”

Higgins a également ajouté qu’il pensait que Weber «terminerait» la saison «vraiment fort».

«Je pense que les gens vont l’aimer pour ça. Mais cette saison a certainement été très engageante », a-t-il ajouté.

Higgins appelle maintenant Weber «l’un des plus grands» sur Instagram

Higgins peut ne pas aimer la façon dont Weber a géré une partie du drame. Mais il lui donne une grande marge de manœuvre pour la fin de sa saison. Il a commenté le message de rupture de Weber, “Bravo, tu es l’un des plus grands.”

Les fans avaient leur propre opinion sur le commentaire de Higgins.

Comme l’a dit un fan, «pas vraiment. Il doit travailler beaucoup sur lui-même. »

Un autre a noté: «l’un des plus grands? Quelle? Vous plaisantez j’espère? Comment? Il était déplorable. “

“Vous pourriez être encourageant, mais ne sape pas ou ne rejette pas ce qu’il a fait”, a commenté un autre. “Ce faisant, vous manquez de respect envers les femmes qu’il a blessées.”

Weber n’est pas le premier baccalauréat à susciter un drame majeur – et il ne sera certainement pas le dernier. Nous sommes sûrs que nous entendrons plus à propos des réflexions de Higgins sur les stars de l’émission à l’avenir. Et peut-être que nous reverrons Weber également.

