Ben Higgins écrit le plus joli post Instagram sur sa nouvelle fiancée Jessica Clarke

Le bachelor alun Ben Higgins s’est fiancé la semaine dernière. Le favori de Bachelor Nation a proposé à sa petite amie et a récemment mis à jour son Instagram pour refléter son enthousiasme. Higgins et sa toute nouvelle fiancée Jessica Clarke se sont tous les deux vus sur les réseaux sociaux cette semaine.

Ben Higgins et Jessica Clarke se fréquentent depuis début 2019

L’ancien responsable du Bachelor Ben Higgins en 2016 | John Lamparski / .

L’année dernière, Higgins a publié sur Instagram pour expliquer comment sa relation avec Clarke a commencé:

Il y a un an aujourd’hui, j’ai envoyé un message à @jessclarke_ sur Instagram. J’ai vu sa photo au hasard (longue histoire mais c’est vraiment vraiment aléatoire). Pour une raison que je ne peux toujours pas expliquer (à part le fait qu’elle est évidemment belle), je sentais que je devais lui envoyer un message.

Ils communiquaient via le téléphone et les médias sociaux, comme Higgins l’a décrit: «des semaines de messagerie, de FaceTiming et d’appels téléphoniques m’ont finalement donné le don d’être avec elle en personne pour la première fois.» La star du Bachelor a dit que c’était une chance de rencontrer Clarke. Higgins a écrit:

Cette nuit-là, je savais que ma vie serait toujours meilleure. Cela a été une année qui a changé ma vie de la manière la plus épanouissante, joyeuse et saine. Je te suis reconnaissant. Pour votre famille. Et pour la façon dont tu m’aimes.

Depuis la semaine dernière, le couple heureux est maintenant fiancé. Higgins a parlé à Entertainment Tonight de la proposition, en disant: “C’est un chapitre pour moi d’avoir beaucoup de paix en ce qui concerne l’amour romantique, beaucoup de confiance dans notre partenariat et qui nous sommes les uns envers les autres.”

“Il est temps de commencer un nouveau voyage plus confiant”, a-t-il poursuivi. Higgins a déclaré que sa relation avec sa fiancée est “ce que je pensais que l’amour était censé être – l’euphorie et l’écrasante.” Le favori du baccalauréat a également déclaré à ET que Clarke avait fait de lui un «homme meilleur».

Ben Higgins a parlé de sa copine devenue fiancée Jess Clarke sur Instagram

Après que Entertainment Tonight ait dévoilé l’histoire exclusive, Higgins a également suivi sur Instagram pour décrire ce qu’il pensait de sa nouvelle vie engagée.

Jessica Clarke et Ben Higgins assistent au festival de musique iHeartRadio 2019 | David Becker / . pour iHeartMedia

«De mon premier rendez-vous dans la vie aux moments intermédiaires, ils m’ont tous amené à me mettre à genoux devant vous», écrit-il à Clarke. L’ancien responsable du baccalauréat a également décrit son état émotionnel, de la manière la plus mignonne possible. Higgins a poursuivi dans sa légende Instagram:

Ce week-end, j’ai demandé à Jessica de me faire l’honneur d’être sa partenaire à vie. Elle a dit oui! J’ai maintenant officiellement la personne la plus belle, la plus gentille, la plus solidaire et la mieux intentionnée avec laquelle passer la vie! Notre aventure à travers la vie ensemble ne fait que commencer.

Clarke a également posté sur Instagram la proposition.

“Je ne me souviens pas de tout ce que vous avez dit, mais je sais que j’ai dit oui”, a déclaré Clarke. «Je me suis réveillé dans un rêve aujourd’hui et je peux désormais vivre ce rêve tous les jours.»

L’ancien responsable de «The Bachelor» était «nerveux» de proposer

La star du Bachelor a également informé Entertainment Tonight de son plan de proposition.

«Je suis retourné dans un étang derrière sa maison et nous l’avons installé avec des tournesols près d’un banc», a-t-il décrit. «J’ai proposé et sa famille et la mienne regardaient de loin, puis nous avons tous célébré ensemble.»

Higgins a également révélé qu’il se sentait «super nerveux».

«C’est ma meilleure amie, ma partenaire et je l’aime», a-t-il expliqué. «J’étais nerveux de faire tout ça devant elle. Je n’étais pas inquiet, c’est juste un grand moment! “