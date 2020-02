Ben Simmons Super Bowl Date avec Kendall Jenner

Ben Simmons est allé au Super Bowl avec Kendall Jenner – et il semble qu’il veuille vraiment que vous sachiez.

La star du basket-ball a atterri dans une suite de luxe pour le grand match de dimanche au Hard Rock Stadium de Miami, et sa date apparente n’était pas trop minable non plus … et il a montré les deux via l’histoire Instagram.

L’Australien de 23 ans a partagé un claquement de pied reposant sur une table devant sa vue imprenable sur le terrain, ainsi que sa plaque nominative personnalisée, qui se trouvait juste à côté d’un autre qui disait “Kendall Jenner”.

Kendall elle-même n’est jamais apparue sur ses photos; en effet, la star de KUWTK n’a même rien publié sur ses propres réseaux sociaux le dimanche du Super Bowl.

Cependant, la paire a été repérée en direction du stade ensemble pour regarder les Chiefs de Kansas City affronter les 49ers de San Francisco.

Le duo on-again-off-again a été lié pour la première fois en juin 2018. Ils ont passé des vacances ensemble le mois suivant, et Kendall a été repéré à plusieurs de ses matchs des Philadelphia 76ers.

Ils semblaient se séparer en 2019, mais ont déclenché des rumeurs d’une romance ravivée lorsqu’ils ont été repérés ensemble en décembre.

