Benedict Cumberbatch rendra-t-il hommage à Iron Man de Robert Downey Jr dans «Doctor Strange In the Multiverse of Madness»?

Toutes les nouvelles passionnantes entourant Doctor Strange dans le multivers de la folie ont incité les fans à deviner. Star Benedict Cumberbatch reviendra, bien sûr, comme quelques autres. Mais le film pourrait-il reconnaître un autre acteur de Marvel, Robert Downey Jr.? Voici ce que nous savons.

Benedict Cumberbatch et Robert Downey Jr. sont des héros MCU

Benedict Cumberbatch et Robert Downey Jr. | Todd Williamson / . pour Automobili Lamborghini S.p.A.

Les deux acteurs sont connus pour leurs rôles dans l’univers cinématographique Marvel. Downey Jr.a commencé à incarner Tony Stark dans le premier film de l’immense franchise, Iron Man, en 2008. Il a ensuite joué dans ses deux suites ainsi que dans tous les films Avengers, Captain America: Civil War et Spider-Man: Retour à la maison.

Quant à Cumberbatch, il a fait beaucoup moins d’apparitions dans le MCU. Sa première apparition est venue avec le docteur Strange de 2016, dans lequel il est présenté comme le personnage titulaire, qui apprend les arts mystiques. Mis à part une brève apparition dans Thor: Ragnarok, il n’a été que dans les deux derniers films Avengers.

Iron Man a quitté la franchise dans «Avengers: Endgame»

Depuis qu’il est là depuis le début, la part de Downey Jr. dans le MCU est très spéciale pour beaucoup de gens. La fin du voyage du personnage commence avec Avengers: Infinity War, lorsqu’il rencontre pour la première fois le docteur Strange. Les deux font équipe et sont ensemble pour la plupart du film, combattant Thanos avec les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man. Quand ils perdent, Strange lui assure que c’était le seul moyen.

Dans Fin du jeu, Tony est bouleversé après son retour sur Terre quand il se rend compte qu’ils ne peuvent rien faire. Mais des années plus tard, il se réunit avec le reste des Avengers et ils affrontent Thanos une fois de plus. Cette fois, Strange arrive (avec beaucoup, beaucoup d’autres) à temps pour conseiller à nouveau Tony alors qu’il fait le sacrifice ultime: sa propre vie.

Qui est Iron Strange?

Infinity War et Endgame étaient des entreprises massives. Les deux ont donné lieu à de nombreuses équipes passionnantes de personnages et nous ont apporté la conclusion épique de la saga Infinity dont les fans rêvaient depuis des années. Il n’est pas étonnant que ce dernier ait battu des records au box-office.

Cependant, des moments significatifs ont été naturellement coupés du film à la fois pour le temps et l’intrigue. Parmi celles-ci, il y avait une scène dans laquelle le docteur Strange pouvait utiliser un costume d’Iron Man pour se protéger contre la torture qu’il avait endurée de la cohorte de Thanos Ebony Maw dans Infinity War. Découvrez le concept art de cette scène coupée.

«Docteur Strange dans le multivers de la folie» pourrait-il ramener ce personnage?

Maintenant qu’Iron Man lui-même est parti, qu’en est-il de ses costumes? Bien que le moment soit passé pour ce cliché Iron Strange particulier, il est toujours possible qu’il puisse être ressuscité sous une autre forme. Et maintenant que Doctor Strange dans le Multivers de la folie est en production, nous nous demandons si c’est le plan.

L’idée du multivers ouvre de nombreuses portes, au propre comme au figuré. S’ils décidaient de rendre hommage au personnage de Downey Jr. dans le prochain film MCU, prévu pour mai 2021, nous ne serions pas si surpris. Après tout, les deux personnages formaient tout à fait un lien.