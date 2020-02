Bethenny Frankel dit qu’elle a laissé un chèque de paie «astronomique» lorsqu’elle a quitté «RHONY»

Bethenny Frankel était l’une des stars les mieux payées de la franchise Real Housewives. Elle a annoncé qu’elle avait démissionné et certains fans pensaient que c’était à cause de l’argent. Découvrez ce qu’elle avait à dire sur son chèque de paie dans l’émission et laissez-la derrière.

Bethenny Frankel a quitté ‘RHONY’ pour démarrer d’autres projets

Bethenny Frankel | John Lamparski / .

La femme d’affaires a annoncé qu’elle quittait à nouveau la télé-réalité. Son annonce incluait ses plans pour l’avenir.

«J’ai décidé de quitter la franchise Housewives pour explorer mon prochain chapitre. Il est temps de passer à autre chose et de me concentrer sur ma fille, ma philanthropie et mon partenariat de production avec Mark Burnett, produisant et mettant en vedette des émissions qui représentent un changement dans la conversation pour les femmes », a déclaré le communiqué, selon Variety.

«Avec les changements dans la culture moderne, je veux souligner la force, la confiance et le pouvoir imparable des femmes. Mon expérience chez Bravo a été une course incroyablement magique », a-t-elle ajouté. «Je leur suis tellement reconnaissante d’avoir mis en valeur mon esprit d’entreprise et de m’avoir permis d’ouvrir la voie à de nombreuses femmes pour atteindre leurs objectifs. Je suis excité pour mon avenir. Le meilleur est à venir.”

Son nouveau spectacle est «The Big Shot With Bethenny Frankel»

Frankel sera déjà de retour avec un nouveau spectacle intitulé The Big Shot With Bethenny Frankel. Ce sera sur HBO Max.

Les docuseries comprendront huit épisodes où des personnes s’affronteront pour faire partie de l’équipe de direction de Frankel. Ils seront testés à travers différents défis pour obtenir le prix ultime.

“J’ai rencontré Bethenny pour la première fois lors de la première saison de The Real Housewives of New York City et elle m’a toujours impressionné et diverti”, Jennifer O’Connell, vice-présidente exécutive de la programmation originale pour enfants et non-fiction, HBO Max , a déclaré selon Deadline. «C’est incroyable de voir son empire continuer de croître et je sais que les candidats réclameront de travailler pour elle.»

Elle n’est pas partie à cause de l’argent

L’ancienne star de téléréalité a évoqué une rumeur concernant sa sortie de RHONY. Frankel a dit qu’elle ne s’était pas éloignée à cause de l’argent.

«Tout le monde pense que je suis parti à cause de l’argent. Je ne partais pas à cause de l’argent », a-t-elle expliqué à Variety. «Je ne partais pas à cause de l’argent, je restais à cause de l’argent. Ce n’est plus devenu cette plate-forme pour promouvoir mon entreprise, parce que je l’avais fait, et il y avait plus de promotion de nouvelles entreprises douteuses que celles légitimes à ce stade, si cela a un sens. »

Frankel a déclaré plus tard: «C’était vraiment le chèque de paie, qui était, vous le savez, astronomique à ce moment-là. Et donc je restais à cause de l’argent. Et je me suis juste dit, barman, prostituée de grande classe qui gagne beaucoup d’argent, tu dois parfois faire un pas, et juste dire: «Laisse-moi faire ce qui me semble le mieux.» »

Frankel avait un talk-show et a récemment fait des apparitions sur Shark Tank. Les fans devront attendre et voir si sa nouvelle émission de télé-réalité réussira.