Bethenny Frankel explique pourquoi elle a quitté RHONY, dit Bravo Paycheck était «astronomique»

Bethenny Frankel a surpris de nombreux fans lorsqu’elle a annoncé son départ de “Les vraies femmes au foyer de New York” l’année dernière, mais le magnat de Skinnygirl et le philanthrope BStrong ont dit qu’il lui avait fallu “plus de temps pour commander un plat de pâtes” que de décider qu’elle en avait fini avec le spectacle.

“Je cherchais juste une raison. Et j’étais juste prête à le faire”, a-t-elle déclaré. Variété. “Je ne voulais plus être là. Je ne voulais plus être là. Je veux dire, honnêtement – je ne le voulais pas.”

“Tout le monde pense que je suis partie à cause de l’argent. Je ne partais pas à cause de l’argent, je restais à cause de l’argent”, a-t-elle expliqué. “Ce n’est plus devenu cette plate-forme pour promouvoir mon entreprise, parce que je l’avais fait, et il y avait plus de promotion de nouvelles entreprises douteuses que les entreprises légitimes à ce stade, si cela a un sens.”

“Donc ce n’était plus la plate-forme. C’était vraiment le chèque de paie, qui était, vous savez, astronomique à ce moment-là”, a-t-elle poursuivi. “Et donc je restais à cause de l’argent. Et je me suis juste dit, barman, prostituée de haut niveau qui gagne beaucoup d’argent, tu dois parfois faire un pas, et juste dire:” Laisse-moi faire ce que tu ressens droit pour moi. “”

Elle se souvient d’avoir participé à une conférence téléphonique avec les directeurs de l’émission et sa publiciste, Jill Fritzo, et d’avoir atteint un moment où elle a dit: «Vous savez quoi? Je suis sortie. Je venais juste de sortir. Et je me souviens que Jill, qui était sur ce coup de téléphone, se disait “Attends, qu’est-ce que tu dis? Tu es sûr?” J’ai dû faire face à cela, parce qu’ils commençaient à filmer, et je me suis dit: “Je suis sorti. Je suis juste sorti.” Et Jill dit: “Attends, qu’est-ce que tu veux dire? Une fois que tu es sorti, tu es sorti.” J’ai dit: “Je sais. Je suis sorti.” “

Comme les téléspectateurs se souviennent, son dernier grand moment sur la série Bravo a été une altercation verbale avec alors costar Luann de Lesseps, que Frankel a accusé de “dîner” sur sa sobriété au nom de son nouvel intérêt pour une carrière de star de cabaret.

“Les gens de la franchise vous diront qu’ils développent de l’anxiété, et c’est très stressant. Et ce n’est pas ainsi que je suis dans les relations que j’ai entretenues au fil des années”, a déclaré Frankel interrogé sur la confrontation. “Mon ex Dennis disait:” Si quelqu’un disait ce que cette personne vous a dit, je ne lui parlerais plus tant que je vivrais. ” Vous êtes dans un environnement de spectacle et c’est éprouvant. Mais parfois, ce qui se passe émotionnellement à l’écran est aussi le résultat de l’épuisement. “

Elle a ajouté: “J’ai une vraie carrière. Donc, c’est vraiment difficile quand nous ne couvrons pas que ce que je fais vraiment est ma carrière, car je dois ensuite faire le spectacle et ma vraie carrière.”

“Donc, si on me montre des déjeuners et des vacances, j’ai trois emplois – parce que je dois aussi être mère”, a-t-elle poursuivi. “Donc ça devient vraiment épuisant et taxant, et vous vous embourbez à vous soucier de choses et de gens dont vous ne vous souciez pas normalement. Il y a un niveau de commérages et un niveau d’acharnement – ‘oh, vous avez fait ça et vous triché et vous êtes vraiment fauché, et vous l’avez fait. ” J’étais juste prêt. J’avais juste l’impression de devoir vraiment passer mon temps à me concentrer sur les affaires, ma fille, la philanthropie. “

“Vous voulez simplement vous sentir bien dans ce que vous avez fait. La santé mentale, la santé mentale et la santé émotionnelle n’ont pas de prix”, a ajouté Frankel. «Et tu ne peux pas me payer assez pour avoir une crise hystérique en train de pleurer en ce moment. Il n’y a pas d’argent qui pourrait me donner envie de m’asseoir quelque part et de pleurer quelque chose dont je ne me soucierais pas normalement.

Pour lire ce qu’elle avait à dire sur sa nouvelle émission sur HBO, “The Big Shot with Bethenny”, ainsi que sa réponse à ceux qui la jugent trop proche de “The Apprentice” de Donald Trump, vous pouvez lire le profil complet de Variety ici.

“The Real Housewives of New York” La saison 11 sera présentée en avant-première le jeudi 2 avril à 21 h. sur Bravo.

